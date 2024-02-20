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"Ведут себя более ответственно": Токаев высказался о работе женщин на госслужбе

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент в ходе выступления на форуме Президентского молодежного кадрового резерва высказался о работе женщин в структуре государственного аппарата, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства считает важным привлекать на государственную службу ученых, экспертов и активных граждан, особенно волонтеров.

Наряду с этим президент отметил, что наша страна строит справедливое государство и инклюзивное общество, поэтому важен вопрос обеспечения гендерного баланса на государственной службе.

"Несмотря на то, что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже – 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать.

Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно.

Значительный дисбаланс наблюдается среди политических служащих, менее 10% из которых – женщины. Имеются диспропорции и в отношении доли молодежи на госслужбе. Необходимо увеличить количество женщин, молодежи и граждан с ограниченными возможностями на государственной службе. В частности, им должны быть предоставлены более широкие возможности для работы на руководящих должностях", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на активизации института наставничества для адаптации молодых специалистов к государственной службе. Он подверг критике сохранившуюся до сих пор практику командных перемещений. В этой связи Администрации президента и Агентству по делам государственной службы было поручено взять данный вопрос под жесткий контроль и решительно воспрепятствовать подобным проявлениям.

"Полагаю, что Агентству по делам государственной службы, может быть, в законодательном порядке нужно придать дополнительные полномочия, чтобы оно могло конструктивным образом влиять на кадровую политику в масштабах государства. Но это, конечно же, накладывает особую ответственность на само руководство Агентства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня президент Казахстана принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва. Он обратился к молодым казахстанцам и напомнил, что сейчас страна вступает в очень трудное время.

"Мы видим, какие потрясения происходят за рубежом. Я возлагаю на вас большие надежды. Я буду делать все возможное, чтобы поддерживать вашу работу во всех секторах. Вы должны быть готовы служить своей стране, служить нашей родине", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил, что госслужащие, работающие по 12 часов, должны быть поощрены, и призвал активнее использовать искусственный интеллект в госслужбе.

Напомним, ранее в Агентстве по делам госслужбы рассказали о мерах, принятых для сохранения "баланса между семьей и карьерой" у казахстанских госслужащих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2061985-nuzhno-privlekat-na-gossluzhbu-tokaev-vyskazalsya-o-rabote-zhenschin-v-gosapparate/

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