Расширить компетенцию Высшей аудиторской палаты хотят в Казахстане

Вопросы практической реализации пакета реформ системы государственного аудита рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ВАП.

Подчеркивается, что ключевым изменением станет упразднение с 1 января 2026 года региональных ревизионных комиссий с образованием территориальных департаментов Высшей аудиторской палаты.

Как отметили в ВАП, это позволит исключить конфликт интересов, так как сегодня ревкомиссии финансируются из местных бюджетов, что потенциально может влиять на объективность проводимых аудитов.

При этом существенная роль местного самоуправления сохранится, добавили в ведомстве.

"Так, депутаты маслихата смогут назначать двух представителей в руководство соответствующего территориального департамента ВАП. Они также будут вправе: заслушивать заключение по исполнению местного бюджета и итоги аудитов по актуальным проблемам региона, вносить свои предложения в ежегодный план проведения аудитов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в палате, взаимодействие региональных департаментов ВАП с маслихатами планируется выстроить по действующей сегодня модели "ВАП – Парламент".

"Глава государства поддержал инициативу о реформировании всей системы госаудита, что позволит значительно повысить ее эффективность. Реализация пакета реформ потребует глубокой подготовки и проработки всех институциональных и организационных вопросов", - подчеркнул глава ВАП Алихан Смаилов на заседании.

Планируется также наделить Высшую аудиторскую палату компетенцией по единой экзаменации кандидатов, претендующих на присвоение квалификации госаудитора, что позволит повысить кадровый потенциал органов госаудита.

Предусматривается также ряд других мер.