Обеспечить контроль за использованием бюджетных средств поручил Токаев Смаилову

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены итоги деятельности Высшей аудиторской палаты за II квартал текущего года, сообщает пресс-служба президента в Telegram-канале.

Сообщается, что аудиторскими проверками, согласно данным главы ВАП Алихана Смаилова, были охвачены транспортная сфера с акцентом на железнодорожную отрасль, бюджеты областей Абай, Жетісу, Ұлытау и Алматинской области, а также сфера обеспечения казахстанцев лекарствами.

В результате аудита 73 объектов и средств на сумму свыше 2,9 трлн тенге выявлены финансовые нарушения более чем на 39 млрд тенге.

Как сообщил Алихан Смаилов, для устранения недостатков выработаны предложения по развитию транспортной сферы, реализации бюджетных инвестиционных проектов и пересмотру механизма господдержки отечественных производителей фармацевтической продукции.

Президенту также был представлен пакет предложений по реформированию системы государственного аудита.

Кроме того, главе государства доложено об аудиторских мероприятиях, которые будут проведены во II полугодии текущего года. Они затронут деятельность Назарбаев Университета и АО "НК "КазМунайГаз", судебную систему, а также отдельные направления в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить неукоснительный контроль за использованием бюджетных средств и государственных активов, а также акцентировал внимание на дальнейшем повышении эффективности системы госаудита в целом.

Напомним, ранее аудиторы Палаты выявили нарушения на сотни миллионов тенге при проверке деятельности НИШ. По проведенным закупкам НИШ были выявлены нарушения на 10,5 млрд тенге.

Также проведенный ВАП аудит эффективности работы Минздрава выявил нарушения на 3,7 млрд тенге, включая финансовые нарушения и неэффективное планирование.

А в начале июня на заседании мажилиса глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов выступил с отчетом, в котором заявил о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы". По данным Смаилова, 73% всего грузооборота КТЖ с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге.

Добавим, что Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, по информации на ее официальном сайте, осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной президенту республики.

Алихан Смаилов был назначен председателем ВАП в апреле 2024 года.