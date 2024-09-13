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Высшая аудиторская палата начала проверку "КазМунайГаза" и "Байтерек"

Опубликовано:

Офис КМГ
Здание КМГ. Иллюстративное фото: kmg.kz

Высшая аудиторская палата начала аудит эффективности использования активов АО "НК "КазМунайГаз" и его отдельных дочерних организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на ВАП.

Наряду с этим стартовал аудит эффективности управления долгом в АО "НУХ "Байтерек" и его "дочках":

  • АО "Банк Развития Казахстана";
  • АО "Qazaqstan Investment Corporation";
  • АО "ЖССБ "Отбасы банк";
  • АО "Аграрная кредитная корпорация".

Кроме того, корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ВАП касательно того, что ранее была анонсирована проверка в Назарбаев Университете.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в НУ тоже проходит аудит. Также добавили, что сегодня, 13 сентября, ВАП озвучила информацию только по аудиту в квазигосударственном секторе.

Отметим, недавно глава ВАП Алихан Смаилов доложил президенту об аудиторских мероприятиях, которые будут проведены во II полугодии текущего года. Они затронут деятельность Назарбаев Университета и АО "НК "КазМунайГаз", судебную систему, а также отдельные направления в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве.

Стоит отметить, что ранее нарушения на сотни миллионов тенге выявили аудиторы при проверке деятельности НИШ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2160898-vysshaya-auditorskaya-palata-nachala-proverku-kazmunaygaza-i-bayterek/

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