Высшая аудиторская палата начала проверку "КазМунайГаза" и "Байтерек"
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Высшая аудиторская палата начала аудит эффективности использования активов АО "НК "КазМунайГаз" и его отдельных дочерних организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на ВАП.
Наряду с этим стартовал аудит эффективности управления долгом в АО "НУХ "Байтерек" и его "дочках":
- АО "Банк Развития Казахстана";
- АО "Qazaqstan Investment Corporation";
- АО "ЖССБ "Отбасы банк";
- АО "Аграрная кредитная корпорация".
Кроме того, корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ВАП касательно того, что ранее была анонсирована проверка в Назарбаев Университете.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в НУ тоже проходит аудит. Также добавили, что сегодня, 13 сентября, ВАП озвучила информацию только по аудиту в квазигосударственном секторе.
Отметим, недавно глава ВАП Алихан Смаилов доложил президенту об аудиторских мероприятиях, которые будут проведены во II полугодии текущего года. Они затронут деятельность Назарбаев Университета и АО "НК "КазМунайГаз", судебную систему, а также отдельные направления в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве.
Стоит отметить, что ранее нарушения на сотни миллионов тенге выявили аудиторы при проверке деятельности НИШ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2160898-vysshaya-auditorskaya-palata-nachala-proverku-kazmunaygaza-i-bayterek/