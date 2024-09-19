"Вы на деньгах сидите": Смаилов обратился к руководству квазигосударственных компаний

Завершен аудит господдержки обрабатывающей промышленности - глава ВАП Алихан Смаилов подвел итоги проверки и высказался о нарушениях, передает NR.KZ со ссылкой на сайт палаты.

Из аудиторского заключения следует, что за 2016-2023 годы Казахстану удалось достичь ряда существенных результатов в развитии обрабатывающего сектора.

По информации ВАП, выросли объемы производства продукции с 8 трлн тенге в 2016 году до 22 трлн тенге в 2023 году. Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности за этот же период увеличился с 878 млрд до 1,6 трлн тенге.

Уровень экспорта произведенных товаров также вырос, отметили в палате.

Наибольшие показатели отмечены в 2022 и 2023 годах, когда он достигал 27 и 23 млрд долларов соответственно. В частности, доля обрабатывающей промышленности в общем экспорте за 2023 год составила 29%.

Тем не мене, отмечается низкая доля финансирования проектов с выраженной экологической и инновационной нагрузкой.

А в рамках оказания мер поддержки практически не представлены такие направления, как готовые изделия, легкая и фармацевтическая промышленность, которые также являются приоритетными. Также выявили факты длительного доведения льготных средств до конечных получателей, что может негативно влиять на общую эффективность мер господдержки. Причем это касается даже средств из резерва Правительства, предусмотренных на неотложные мероприятия: отмечены факты их использования с задержкой.

Глава ВАП Смаилов обратился к руководству квазигоскомпаний.

"Вам деньги из бюджета выделяются, чтобы активно инвестировать в экономику и тем самым расширять налогооблагаемую базу, создавать новые рабочие места, поддерживать ее. Но вот вы на деньгах сидите, хотя должны оперативно их распределять. Получается, запрашиваете какие-то суммы у государства и замораживаете их на депозитных счетах, в то время как эти средства могли бы работать в рамках бюджета - на других важных инфраструктурных проектах", - заявил он.

Аудитом также установлена параллельная реализация АО "БРК" схожих по целевой направленности программ финансирования экспортеров с различными предельными ставками вознаграждения.

Это, как подчеркнули в ВАП, создает риски предоставления более дешевых кредитов определенным заемщикам, что подрывает основы равноправного доступа к таким мерам. Отдельное внимание госаудиторы обратили на продолжение практики преимущественной финансовой поддержки представителей состоявшегося крупного бизнеса - так называемой особой группы контрагентов.

Вместе с тем госаудит выявил, что встречные обязательства по экспорту продукции не всегда стимулируют заемщиков увеличивать его.

Это касается случаев, когда существующие показатели экспорта уже соответствуют кредитному соглашению.

"Такой подход создает риск неэффективного распределения государственных ресурсов и использования их в качестве дешевого источника фондирования на отвлеченные цели: выплата дивидендов акционерам и размещение на банковских депозитах", - отметили аудиторы. Кроме того, при оценке экспорта учитываются валовые поступления от внешнеэкономической деятельности по всем продуктам, связанным с деятельностью компании. Тогда как мера господдержки предоставляется для расширения объемов экспорта определенного вида продукта, под который открыто финансирование.

"Встречные обязательства по экспорту вы ставите настолько комфортные, что у заемщиков нет никакой мотивации увеличивать его. Как результат, доля экспорта предприятий, которые вы поддерживаете, упала в общем объеме экспорта с 2020 года в два раза -– с 9,1 до 4,5%. Хотя миссия "БРК" как одного из крупных наших институтов развития заключается в продвижении экспортного потенциала обрабатывающей промышленности", - высказался Смаилов

Также выявлены случаи финансирования проектов с высоким уровнем риска. Так, по подобным проектам, попавшим в аудиторскую выборку, отмечаются ухудшение финансового состояния, недостижение планов по экспорту продукции и просрочки по платежам. Двум из них при этом присвоен статус экономического дефолта.

Напомним, на днях сообщалось, что Высшая аудиторская палата начала аудит эффективности использования активов АО "НК "КазМунайГаз" и его отдельных дочерних организаций.

Наряду с этим стартовал аудит эффективности управления долгом в АО "НУХ "Байтерек" и его "дочках".

Ранее аудит эффективности работы Минздрава выявил нарушения на 3,7 млрд тенге, включая финансовые нарушения и неэффективное планирование.

Нарушения на сотни миллионов тенге выявили аудиторы при проверке деятельности НИШ. Кроме того, в пресс-службе ВАП сообщили о проведении аудита Назарбаев Университета.

В августе глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова и поручил ему обеспечить контроль за использованием бюджетных средств.