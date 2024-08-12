Результаты не соответствуют объему финансирования: деятельность НИШ оценили аудиторы

Итоги госаудита деятельности НИШ подвели в Высшей аудиторской палате - рассмотрены результаты эффективности использования бюджетных средств за 2019-2023 годы, передает NUR.KZ со ссылкой на ВАП.

Член ВАП Нурлан Нуржанов отметил, что за прошедшие годы НИШ (Назарбаев Интеллектуальные школы) достигнут ряд положительных результатов, однако в части распространения современных учебных программ и успешного опыта на всю систему среднего образования имеются существенные проблемы и недостатки.

За отчетный период на функционирование НИШ из бюджета было выделено 250 млрд тенге, в том числе свыше 22 млрд – на трансляцию опыта.

"Вместе с тем на сегодня нет четкого определения роли НИШ в системе государственного планирования. В частности, в программах, нацпроектах и концепциях не обозначены конкретные задачи, функции и показатели, которые должны быть достигнуты в результате распространения опыта.

Важной частью этого является внедрение в общеобразовательные школы учебников, разработанных НИШ. Но из более 3 тыс. учебников, одобренных профильным министерством для образовательного процесса, на долю НИШ приходится всего 67, или 2%. Таким образом, имеющийся потенциал организации по развитию системы среднего образования не используется в полной мере", - говорится в сообщении.

Глава ВАП Алихан Смаилов акцентировал внимание на том, что достигнутые в этом направлении результаты не соответствуют объему выделяемого финансирования.

"Весь бюджет, например, области Ұлытау меньше, чем за 5 лет было выделено НИШ. В том числе более 22 млрд на трансляцию опыта. Статистику как ни смотри, но каких-то существенных сдвигов нет, к сожалению. Более того, это даже не таргетируется в рамках системы госпланирования", - заявил он.

Как следует из аудиторского заключения, механизм финансирования НИШ в целом не обеспечивает прозрачности, подотчетности и целевого характера использования средств. Установлено, что НИШ осуществлялось планирование мероприятий, которые фактически не проводились. За 2019-2023 годы объем невыполненных мероприятий составил порядка 8 млрд тенге.

Также в ходе подведения итогов отметили, что возможность переноса неиспользованных средств на последующие финансовые годы приводила к образованию значительных объемов остатков бюджетных средств, которые не всегда учитывались при новом планировании бюджета.

Так, за 3 года НИШ не освоены средства в размере 16,4 млрд тенге, а на банковских счетах ежегодно аккумулировались остатки в размере от 27 до 55 млрд тенге, подчеркнули в ВАП

По проведенным закупкам НИШ выявлены нарушения на 10,5 млрд тенге.

В целом государственным аудитом установлены:

финансовые нарушения на 274,4 млн тенге;

неэффективное планирование на 8,3 млрд тенге;

неэффективное использование – порядка 6 млрд тенге.

Кроме того, выявлено 134 процедурных нарушения и 30 системных недостатков.

По итогам проверочных мероприятий 1 материал направлен в правоохранительные органы, еще по 10 фактам с признаками административных правонарушений – материалы направлены в уполномоченные органы для возбуждения административного производства.

Смаилов подчеркнул, что НИШ необходимо обосновывать все запрашиваемые средства из бюджета с приложением конкретных расчетов. Требования к АОО должны предъявляться такие же, как и к администраторам бюджетных программ. При этом недостатки, которые выявил аудит, должны быть проработаны и устранены.

Этот вопрос будет находиться на контроле ВАП, заявили в палате.

Напомним, в прошлом году Назарбаев Университет подвергся критике со стороны депутатов, их позицию поддержал глава Миннауки.

Депутат Марат Абенов заявил, что Назарбаев Университету "передали все лаборатории, повысили его статус", но никто не проверял деятельность этого университета. Особое внимание он уделил патентам.

По его словам, у Назарбаев Университета "финансированное огромное, но результат – ноль".

А в этом году ученики НИШ оказались в центре скандала - они выдали фейковые экзаменационные задания для экзаменов за настоящие. Было проведено служебное расследование.

В связи с выявленными нарушениями, было принято решение об аннулировании результатов экзамена без права пересдачи ученикам, являвшимся инициаторами данного инцидента. Данные учащиеся также лишаются возможности получить сертификат ЕНТ в рамках итоговых экзаменов. К остальным ученикам, которые участвовали в пересылке материалов, также применены серьезные дисциплинарные взыскания.