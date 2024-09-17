Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Общая сумма – от 500 млн долларов: аэропорт построят на Хоргосе

Опубликовано:

Пассажиры с чемоданами в аэропорту
Аэропорт. Иллюстративное фото: Li Zhihua / China News Service / Getty Images

Казахстанско-германский консорциум Skyhansa намерен построить новый грузопассажирский аэропорт - авиагавань появится на Хоргосе, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

В рамках официального визита федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан между Минтранса и компанией Skyhansa заключено рамочное соглашение о реализации проекта строительства грузопассажирского аэропорта в специальной экономической зоне «Хоргос – Восточные Ворота».

Как сообщается в Telegram-канале Комитета гражданской авиации, проект предполагает трехэтапную программу строительства инфраструктуры аэропорта c пассажирским терминалом мощностью до 500 чел/час, топливного хранилища емкостью до 550 000 тонн/год, грузового терминала с полной обработкой грузов до 250 000 тонн/год, создания авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов, а также развитие других туристических и торгово-развлекательных услуг.

Общая сумма частных инвестиций в проект предполагается от 500 млн долларов СШ, с созданием более 300 постоянных рабочих мест.

"На сегодняшний день акиматом области Жетісу выделен земельный участок для строительства аэропорта, инвестор планирует приступить к реализации проекта после заключения соглашения об инвестициях", - добавили в КГА.

Напомним, вчера в Казахстан с официальным визитом прибыл федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. В аэропорту гостя встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Позже в Акорде Шольца встретил и сам Токаев. В ходе встречи с канцлером Германии Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Также сообщалось, что Токаев провел переговоры с Шольцем в расширенном формате, после чего канцлер поблагодарил президента Казахстана.

Вечером в Астане прошел казахско-германский бизнес-форум, в рамках которого глава Казахстана встретился с бизнесменами из Германии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2162095-obshchaya-summa-ot-500-mln-dollarov-aeroport-postroyat-na-horgose/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie