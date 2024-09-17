Общая сумма – от 500 млн долларов: аэропорт построят на Хоргосе

Казахстанско-германский консорциум Skyhansa намерен построить новый грузопассажирский аэропорт - авиагавань появится на Хоргосе, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

В рамках официального визита федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан между Минтранса и компанией Skyhansa заключено рамочное соглашение о реализации проекта строительства грузопассажирского аэропорта в специальной экономической зоне «Хоргос – Восточные Ворота».

Как сообщается в Telegram-канале Комитета гражданской авиации, проект предполагает трехэтапную программу строительства инфраструктуры аэропорта c пассажирским терминалом мощностью до 500 чел/час, топливного хранилища емкостью до 550 000 тонн/год, грузового терминала с полной обработкой грузов до 250 000 тонн/год, создания авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов, а также развитие других туристических и торгово-развлекательных услуг.

Общая сумма частных инвестиций в проект предполагается от 500 млн долларов СШ, с созданием более 300 постоянных рабочих мест.

"На сегодняшний день акиматом области Жетісу выделен земельный участок для строительства аэропорта, инвестор планирует приступить к реализации проекта после заключения соглашения об инвестициях", - добавили в КГА.

Напомним, вчера в Казахстан с официальным визитом прибыл федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. В аэропорту гостя встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Позже в Акорде Шольца встретил и сам Токаев. В ходе встречи с канцлером Германии Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Также сообщалось, что Токаев провел переговоры с Шольцем в расширенном формате, после чего канцлер поблагодарил президента Казахстана.

Вечером в Астане прошел казахско-германский бизнес-форум, в рамках которого глава Казахстана встретился с бизнесменами из Германии.