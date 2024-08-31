"Важный этап в моей жизни": Ермек Маржикпаев высказался об уходе с поста министра туризма и спорта
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Ермек Маржикпаев сообщил, что сегодня завершает свое пребывание на посту министра туризма и спорта. Он выразил благодарность за доверие, передает NUR.KZ со ссылкой на экс-министра.
"Сегодня завершаю свою работу на посту министра туризма и спорта РК. Это был важный и значимый этап в моей жизни. Искренне благодарю президента и правительство за оказанное доверие, а также всех коллег за плодотворное сотрудничество.
Верю, что начатые инициативы будут продолжены и принесут свои плоды в развитие отечественного туризма и спорта", - написал он в Instagram.
Напомним, что Ермек Маржикпаев был освобожден от должности министра туризма и спорта Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Маржикпаев был назначен министром в сентябре прошлого года.
Добавим, на официальном сайте ведомства говорится, что он родился в 1969 году. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина (учитель истории), Университет "Туран" (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).
Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу в школе №29 в Астане.
С 1992 по 1993 год - учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.
В 1993-1994 годы - директор МЧП "Шонай".
В 1994-2008 годы - директор ТОО "Береке-Бурабай".
С 2008 по 2012 год - аким Аршалынского района Акмолинской области.
В 2012-2013 годы - аким Зерендинского района Акмолинской области.
С 2013 по 2014 год - заместитель акима Акмолинской области.
С 2014 по 2015 год - Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.
В 2015-2019 годы - аким Кокшетау.
С 2019 по 2023 год - аким Акмолинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2155540-ermek-marzhikpaev-prokommentiroval-otstavku-s-posta-ministra-turizma-i-sporta/