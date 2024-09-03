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Новый министр туризма и спорта принес присягу народу Казахстана

Опубликовано:

Ербол Мырзабосынов
Ербол Мырзабосынов. Фото: Правительство РК

Сегодня на заседании правительства новый министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, что Ербол Мырзабосынов вчера был назначен министром туризма и спорта. На этом посту он сменил Ермека Маржикпаева.

В связи с этим он принес присягу госслужащего.

"Клянусь строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", - зачитал он.

Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил нового главу министерства туризма и спорта - им стал Ербол Мырзабосынов. Ранее он был председателем комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Отметим, что Ермек Маржикпаев на днях был освобожден от должности министра туризма и спорта Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Маржикпаев был назначен министром в сентябре прошлого года.

После отставки он высказался об уходе с поста министра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2156431-novyy-ministr-turizma-i-sporta-prines-klyatvu-narodu-kazahstana/

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