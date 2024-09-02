Токаев поручил МВД покончить с бандитизмом в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев в послании народу заявил, что МВД обязано принимать жесткие меры в отношении всех правонарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Нашим стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан - фундаментальной ценности для каждого человека и общества в целом. За последние годы мы уже добились существенного прогресса в формировании безопасной среды.

На наших улицах, в общественных местах нет разгула преступности и беззакония, а ведь во многих странах, в том числе и в некоторых развитых государствах, бушует настоящая эпидемия преступности и беспорядков. Но почивать на лаврах нам никак нельзя", - заявил Токаев.

По данным Telegram-канала Акорды, президент добавил, что основная из его задач, как главы государства - сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни.

"Перед правоохранительными и профильными госорганами поставлена задача - обеспечить всестороннюю безопасность граждан. МВД обязано принимать жесткие меры в отношении всех правонарушений: от мелкого хулиганства и вандализма до незаконной иммиграции и тяжких уголовных преступлений.

В правовом государстве нет места криминалитету, поэтому с бандитизмом должно быть покончено. Это же касается деструктивной деятельности экстремистов, включая религиозных радикалов. Правоохранительным органам нужно проявить профессионализм, решительность и принципиальность", - заявил Токаев.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана призвал исключить чрезмерные траты на не стратегические задачи. Также Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Добавим, что Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии. Помимо этого, президент предложил создать единую государственную медицинскую информсистему.

Также Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстан назвал главную цель работы правительства и акимов на ближайший год.

Кроме того, президент заявил, что Казахстану нужен новый закон о банках. Также Токаев заявил, что банковские счета не будут блокировать при задолженности по налогам.