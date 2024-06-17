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Новое ведомство может появиться в Казахстане

Опубликовано:

Чиновник
Чиновник. Иллюстративное фото: opolja / Getty Images

В Казахстане планируют реорганизовать один из комитетов Министерства туризма и спорта, выделив из него новое ведомство. Проект постановления опубликован на портале "Открытых НПА", передает NUR.KZ.

Согласно документу, планируется реорганизовать Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи.

Как отмечается в пояснительной записке, это позволит самостоятельно и оперативно решать новому комитету отраслевые вопросы.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 24 июня.

Также напомним, в конце мая сообщалось, что в МВД Казахстана планируют образовать еще один комитет, который будет заниматься противодействием наркопреступности.

А в начале мая 2024 года в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет – Комитет искусственного интеллекта.

При этом сейчас, согласно информации с официального сайта Минтуризма и спорта РК, в ведомстве существует два основных комитета:

  • Комитет индустрии туризма;
  • Комитет по делам спорта и физической культуры.

Напомним, что указом президента Касым-Жомарта Токаева 1 сентября в Казахстане были созданы пять новых министерств. В том числе Министерство культуры и спорта РК было преобразовано в Министерство туризма и спорта РК.

А на следующий день был назначен глава нового ведомства. Так, министром туризма и спорта Казахстана стал Ермек Маржикпаев.

Вскоре после этого мы рассказывали, за что будет отвечать Министерство туризма и спорта в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2118945-novoe-vedomstvo-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/

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