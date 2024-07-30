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Токаев побеседовал с главой Верховного суда

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Асламбек Нургалиев
Касым-Жомарт Токаев и Асламбек Нургалиев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Акорды, Асламбек Мергалиев проинформировал об актуальных вопросах отправления правосудия и мерах по дальнейшей модернизации судебной системы.

Также он сообщил о цифровизации судебной системы и автоматизации процесса по бесспорным делам об административных правонарушениях и отметил, что наблюдается рост количества примирительных процедур по гражданским и административным делам.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2139643-tokaev-pobesedoval-s-glavoy-verhovnogo-suda/

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