Токаев побеседовал с главой Верховного суда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Акорды, Асламбек Мергалиев проинформировал об актуальных вопросах отправления правосудия и мерах по дальнейшей модернизации судебной системы.

Также он сообщил о цифровизации судебной системы и автоматизации процесса по бесспорным делам об административных правонарушениях и отметил, что наблюдается рост количества примирительных процедур по гражданским и административным делам.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам.