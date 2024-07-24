Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже
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Президент Касым-Жомарт Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже. Эта поездка не предусмотрена в рабочем графике главы государства, передает NUR.KZ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщил советник и пресс-секретарь президента Берик Уали.
"Рабочий график президента Касым-Жомарта Токаева не предусматривает его участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже", — прокомментировал Берик Уали.
На днях стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев с 23 июля уходит в краткосрочный отпуск. Отдых главы государства продлится до 27 июля.
Напомним, ранее президент Казахстана вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.
Сообщалось, что летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На днях стало известно, что сборная Казахстана отправилась на Олимпиаду.
Казахстан на Играх-2024 будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей в 25 видах спорта. Впервые представители страны выступят на Олимпиаде в бадминтоне и брейкинге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2139291-tokaev-ne-poedet-na-olimpiadu-v-parizhe/