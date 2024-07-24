Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже. Эта поездка не предусмотрена в рабочем графике главы государства, передает NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщил советник и пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Рабочий график президента Касым-Жомарта Токаева не предусматривает его участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже", — прокомментировал Берик Уали.

На днях стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев с 23 июля уходит в краткосрочный отпуск. Отдых главы государства продлится до 27 июля.

Напомним, ранее президент Казахстана вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.

Сообщалось, что летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На днях стало известно, что сборная Казахстана отправилась на Олимпиаду.

Казахстан на Играх-2024 будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей в 25 видах спорта. Впервые представители страны выступят на Олимпиаде в бадминтоне и брейкинге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2139291-tokaev-ne-poedet-na-olimpiadu-v-parizhe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie