Президент Касым-Жомарт Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже. Эта поездка не предусмотрена в рабочем графике главы государства, передает NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщил советник и пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Рабочий график президента Касым-Жомарта Токаева не предусматривает его участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже", — прокомментировал Берик Уали.

На днях стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев с 23 июля уходит в краткосрочный отпуск. Отдых главы государства продлится до 27 июля.

Напомним, ранее президент Казахстана вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.

Сообщалось, что летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На днях стало известно, что сборная Казахстана отправилась на Олимпиаду.

Казахстан на Играх-2024 будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей в 25 видах спорта. Впервые представители страны выступят на Олимпиаде в бадминтоне и брейкинге.