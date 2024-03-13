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Токаев принял председателя Верховного суда Казахстана

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Встреча Касым-Жомарт Токаева и Асламбека Мергалиева
Встреча Касым-Жомарт Токаева и Асламбека Мергалиева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева и поручил продолжить работу по реформированию судебной системы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о принимаемых мерах по улучшению качества отправления правосудия.

Как сообщил Асламбек Мергалиев, усилен аналитический блок и скорректирована третья часть всего массива нормативных постановлений Верховного суда. Повысился уровень защиты прав граждан в ходе следствия, увеличилась доля отказов в санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей, растет количество дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей и доля гражданских споров, завершившихся мировым соглашением.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о продвижении судебной реформы. Так совместно с депутатским корпусом инициирован ряд законодательных поправок, направленных на реализацию поручений президента. В частности, предлагается пересмотреть институт возбуждения дисциплинарного производства по грубым нарушениям законности, усовершенствовать работу комиссии по качеству правосудия и образовать самостоятельную кассационную инстанцию.

По итогам встречи президент отметил особую роль судов в обеспечении верховенства права и защите прав и законных интересов граждан и предпринимателей. Глава государства считает важным продолжить работу по дальнейшему реформированию судебной системы.

Напомним, Асламбек Мергалиев был назначен председателем Верховного суда Казахстана в декабре 2022 года. До этого он занимал должность председателя Актюбинского областного суда.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Верховный суд:

  • рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;
  • изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;
  • принимает нормативные постановления, постановления;
  • осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Верховный суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2067753-tokaev-prinyal-predsedatelya-verhovnogo-suda-kazahstana/

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