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Токаев ушел в отпуск

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев с сегодняшнего дня уходит в краткосрочный отпуск. Отдых главы государства продлится до 27 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, глава государства Касым-Жомарт Токаев с 23 по 26 июля будет находиться в краткосрочном отпуске.

Напомним, в 2022 году президент Токаев уходил в отпуск на неделю - со 2 по 9 августа. Но где именно провел свой отдых глава государства, не уточнялось.

В 2021 году Токаев провел свой отпуск в одном из живописнейших мест страны - на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Его пресс-секретарь делился фотографиями с отдыха главы государства. К слову, отдыхал Токаев всего 4 дня - с 13 по 16 июля.

В 2019 году Касым-Жомарт Токаев брал отпуск в июле на 4 дня. Тогда пресс-секретарь президента сообщал, что отдыхать глава государства будет на территории страны.

Стоит отметить, что глава государства не отмечает свои дни рождения. В этом году, 17 мая, как ранее сообщил советник – пресс-секретарь президента Берик Уали, устраивать какие-то празднества в честь дня рождения Токаев также не планировал.

Отметим, в прошлые годы глава Казахстана также не праздновал свой день рождения, даже 70-летний юбилей. Его пресс-секретарь объяснял это тем, что в семье Токаева не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Этой традиции президент и придерживается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2138331-tokaev-ushelv-otpusk/

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