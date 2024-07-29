Токаев дал поручения главе Минэнерго Алмасадаму Саткалиеву
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева. После отчета главе ведомства были даны поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Токаев провел встречу с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.
Алмасадам Саткалиев:
- представил отчет о развитии топливно-энергетического комплекса страны за первое полугодие 2024 года;
- сообщил, что за указанный период было добыто 44,7 млн тонн нефти, производство нефтепродуктов составило 6,78 млн тонн, добыча газа – 30,1 млрд кубометров, выработка электроэнергии – 60,4 млрд кВт ч;
- проинформировал о планах ведомства по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения потребителей;
- рассказал о мерах по развитию возобновляемых источников энергии.
По итогам встречи президент поручил провести соответствующую работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.
Напомним, что Токаев с 23 по 26 июля находился в краткосрочном отпуске. Также глава государства не поехал на Олимпиаду-2024, которая проходит в Париже.
В июле министр энергетики, обращаясь к казахстанцам, призвал принять участие в референдуме по вопросам развития атомной индустрии. Он заявил, что дает личные гарантии, что процесс будет прозрачным.
В мае Саткалиев был избран председателем научно-технического совета (НТС) Минэнерго.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2141274-tokaev-dal-porucheniya-glave-minenergo-almasadamu-satkalievu/