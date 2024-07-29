Токаев дал поручения главе Минэнерго Алмасадаму Саткалиеву

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева. После отчета главе ведомства были даны поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Токаев провел встречу с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Алмасадам Саткалиев:

представил отчет о развитии топливно-энергетического комплекса страны за первое полугодие 2024 года;

сообщил, что за указанный период было добыто 44,7 млн тонн нефти, производство нефтепродуктов составило 6,78 млн тонн, добыча газа – 30,1 млрд кубометров, выработка электроэнергии – 60,4 млрд кВт ч;

проинформировал о планах ведомства по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения потребителей;

рассказал о мерах по развитию возобновляемых источников энергии.

По итогам встречи президент поручил провести соответствующую работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.

Напомним, что Токаев с 23 по 26 июля находился в краткосрочном отпуске. Также глава государства не поехал на Олимпиаду-2024, которая проходит в Париже.

В июле министр энергетики, обращаясь к казахстанцам, призвал принять участие в референдуме по вопросам развития атомной индустрии. Он заявил, что дает личные гарантии, что процесс будет прозрачным.

В мае Саткалиев был избран председателем научно-технического совета (НТС) Минэнерго.