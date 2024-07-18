Владельцам электрокаров в Казахстане станет удобнее содержать авто. Токаев подписал законы

Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на популяризацию экологически чистого транспорта и развитие инфраструктуры для электромобилей в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Так, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей".

Кроме того, президент подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Ранее мы писали, что в рамках законопроекта вводятся понятия "электромобиль" и "электрозарядная станция".

При этом одним из введенных изменений является то, что владельцам электромобилей больше не нужно будет платить за парковочные места.

Как отмечается на официальном сайте сената парламента, закон направлен на популяризацию экологически чистого транспорта в Казахстане и развитие инфраструктуры для электромобилей.

Первым документом вносятся изменения и дополнения в Земельный кодекс, законы Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "Об автомобильных дорогах", "Об автомобильном транспорте", "Об электроэнергетике", "Об особо охраняемых природных территориях" и "О дорожном движении".

Также предусмотрено введение административной ответственности за нарушение правил организации и пользования электромобилями.

"Так, Кодекс об административных правонарушениях РК дополняется новой статьей, устанавливающий административное взыскание за самовольное подключение к электрическим сетям", – говорится в сообщении сената.

Напомним, в апреле стало известно, что в Казахстане утвердили новые нормы для электромобилей. Теперь в каждом населенном пункте должны быть зарядные станции.

Кроме того, для владельцев электрокаров в Казахстане действуют различные льготы, в том числе и налоговые.

Также стоит помнить, что установка зарядных устройств для электромобилей в закрытых паркингах в Казахстане запрещена.

Еще, ранее жители Алматы делились своим мнением о том, стоит ли казахстанцам пересаживаться с автомобилей с бензиновым двигателем на электрокары.