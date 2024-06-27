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Токаев вручил госнаграды журналистам (фото)

Опубликовано:

Токаев и работник СМИ
Токаев наградил работников СМИ. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в канун профессионального праздника СМИ вручил госнаграды журналистам, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

По сообщению Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие журналистики и телевидения страны.

Премии президента присуждены:

1. Малдыбаеву Сабиту Галымовичу – главному редактору республиканской газеты "Казахстанская правда";

2. Утеулиеву Бауыржану Бабажановичу – главному редактору международной газеты "Turkistan";

3. Преображенской Елене Андреевне – главному редактору ТОО "Информационное агентство "Интерфакс-Казахстан";

4. Тілеубай Төлен Зәрубайұлы – шеф-редактору республиканской общественно-политической газеты "Astana aqshamy".

Гранты президента присуждены:

1. Бектас Ақерке Бағдабекқызы – автору-продюсеру программы "Акорда" национального телеканала "Qazaqstan";

2. Жанбатыровой Динаре Кикпаевне – специальному корреспонденту АО "Агентство "Хабар";

3. Карбозову Ануару Алиевичу – корреспонденту телеканала "Jibek joly";

4. Бияшевой Гульсезим Ерболатовне – заместителю главного редактора газеты "Орал өңірі".

Объявлена благодарность президента:

1. Творческому коллективу телеканала 24KZ;

2. Творческому коллективу республиканской общественно-политической газеты "Литер";

3. Творческому коллективу информационного агентства "Baqkz";

4. Творческому коллективу областной общественно-политической газеты "Ақтөбе".

В Telegram-канале Акорды опубликованы кадры с церемонии награждения.

Сообщается, что от имени награжденных выступили главный редактор газеты Qazaqstan dauiri Ертай Айгалиев, корреспондент телеканала "Ирбис" (Павлодар) Елена Белоградова, автор и продюсер программы «Ақорда» на национальном телеканале Qazaqstan Акерке Бектас.

Напомним, сегодня Токаев перечислил казахстанские СМИ, которые читает сам.

"Пресса – лицо общества. Я внимательно слежу за прессой, каждый день читаю "Egemen Qazaqstan", "Казахстанскую правду", "Aiqyn", "Литер", "Turkistan", "Ana tili", "Қазақ әдебиеті", а также региональные издания, из которых я черпаю много важной и полезной информации", - сказал президент.

Также Токаев высказался о проблеме бытового насилия и заявил, что каждая казахская семья должна быть образцом для подражания. Кроме того, он озвучил дату проведения референдума по строительству АЭС.

Кроме того, президент заявил, что в стране ведется интенсивная работа против коррупции. По его словам, то, что Казахстан - сплошь коррумпированная страна - не соответствует действительности.

Выступая перед журналистами, Токаев высказался о реализации экологической акции "Таза Қазақстан". Он сказал, что несоблюдение элементарных правил чистоты в общественных местах - не только показатель низкой личной культуры воспитания человека, но и сильный тормоз прогресса всей страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2125017-tokaev-vruchil-gosnagrady-zhurnalistam-foto/

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