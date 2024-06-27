Президент возмутился горами мусора, которые оставляют за собой безответственные граждане

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед журналистами, высказался о реализации экологической акции "Таза Қазақстан", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Я постоянно говорю, что для глубинной модернизации страны одних лишь законодательных изменений, кадровых решений, политических и экономических реформ недостаточно. Мы как прогрессивная нация должны кропотливо, каждый день работать над обновлением системы общественных и индивидуальных ценностей", - отметил глава государства.

Сегодня отечественная журналистика, по словам Касым-Жомарта Токаева, представляет собой сильный общественный институт, настоящую четвертую власть, которая способна внести большой вклад в это непростое дело.

"В стране развернуто поистине народное движение за "Чистый Казахстан", "Таза Қазақстан". И это не случайно. К сожалению, чуть ли не каждый день мы видим горы мусора, оставленные безответственными согражданами после посещения различных мест досуга на природе и в черте населенных пунктов.

Несоблюдение элементарных правил чистоты в общественных местах – не только показатель низкой личной культуры воспитания человека, но и сильный тормоз прогресса всей страны. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь к этой теме.

В масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" приняли участие сотни тысяч человек, которые собрали десятки тысяч тонн мусора. Я им благодарен. Эта акция будет регулярной. Чистота и порядок в наших дворах и улицах, парках и заповедниках, реках и озерах зависят от всех граждан. Мы как общество должны научиться ценить чистоту вокруг, уважать труд других людей.

Отечественные медиа могут сильно помочь с формированием в обществе высокого экологического сознания и культуры бережного отношения к природе", - считает Токаев.

Отметил президент и имеющуюся проблему вандализма и неподобающего поведения казахстанцев в общественных местах как внутри страны, так и за рубежом.

"Вопиющие случаи порчи историко-культурного наследия, надругательства над памятниками должны не только караться законом, но и осуждаться обществом. Роль СМИ в этом вопросе ключевая", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Высказался президент и по приближающемуся Национальному дню домбры.

"Домбра – душа казахского народа, зеркало бытия нации. "Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра". Если мы хотим сохранить национальную идентичность, следует чтить этот священный музыкальный инструмент. Домбра – свидетель событий нашей истории, имеющей глубокие корни. Этот праздник важен для развития искусства и укрепления нашего единства. Считаю своим долгом поддерживать инициативы, направленные на продвижение национальных ценностей. Ярким свидетельством этого должен быть День домбры", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня президент Токаев провел встречу с представителя СМИ, в ходе которой высказался о проблеме бытового насилия и заявил, что каждая казахская семья должна быть образцом для подражания.

Он также озвучил дату проведения референдума по строительству АЭС и рассказал, кто по его мнению построит Справедливый Казахстан.