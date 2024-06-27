Токаев рассказал, за какими СМИ следит сам

Касым-Жомарт Токаев на встрече с журналистами рассказал о том, за какими средствами массовой информации следит сам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Информация, как отметил в ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев, это мощный инструмент. И в нынешнее нестабильное время особенно важно предоставлять населению всесторонне проанализированную, проверенную и надежную информацию.

"Распространение сведений, вводящих граждан в заблуждение, недопустимо. Свобода слова не означает критику всего происходящего в стране. Средства массовой информации, действительно служащие интересам нации, должны способствовать укреплению единства.

Пресса – лицо общества. Я внимательно слежу за прессой, каждый день читаю "Egemen Qazaqstan", "Казахстанскую правду", "Aiqyn", "Литер", "Turkistan", "Ana tili", "Қазақ әдебиеті", а также региональные издания, из которых я черпаю много важной и полезной информации. Хочу сказать, что в целом нынешние публикации в газетах отличаются высоким качеством и уровнем подачи информации. Для меня важно держать руку на пульсе общества, знать настроения интеллигенции", - заявил Токаев.

Президент считает, что процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться.

"Мы должны сохранить преемственность в этом деле. Это традиция, сложившаяся во всех цивилизованных странах", - добавил глава государства.