Токаев о проблеме бытового насилия: Каждая казахская семья должна быть образцом для подражания

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о законе о противодействии бытовому насилию, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями СМИ по случаю их профессионального праздника высказался о законе о противодействии бытовому насилию.

"Недавно в силу вступил закон о противодействии бытовому насилию. Это крайне необходимый документ. Моя точка зрения по этому вопросу общеизвестна. Каждая казахская семья должна быть образцом для подражания. Конечно, принятый закон не может искоренить все существующие пороки. Это долгий и сложный процесс. Закон важен не для наказания, а, прежде всего, для формирования правовой культуры. В этом деле важна сопричастность каждого, и особенно представителей средств массовой информации", -сказал президент.

В январе текущего года Токаев вновь высказался о защите женщин и детей от насилия, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РК, заявив, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры. По словам президента, превентивная работа в борьбе с бытовым насилием играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

Между тем закон по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января.

В апреле этого года Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.