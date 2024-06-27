"Это не соответствует реальному положению дел": Токаев – о статусе коррумпированности Казахстана

Президент заявил, что в стране ведется интенсивная работа против коррупции. Но то, что Казахстан - коррумпированная страна - не соответствует действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Мы принимаем конкретные меры по обеспечению верховенства закона в каждой сфере жизни. В Казахстане, как и в любом другом правовом государстве, все граждане и институты должны неукоснительно соблюдать законы, правила и нормы.

Противоречия и разногласия в обществе должны разрешаться в соответствии с национальным законодательством и основными международными нормами. Это моя непоколебимая позиция. Только так мы построим процветающее и справедливое общество", - отмечает Касым-Жомарт Токаев.

Поэтому принцип "Закон и Порядок", по мнению президента, следует рассматривать как надежный фундамент для построения Справедливого Казахстана – страны равных возможностей для всех и каждого.

"Интенсивная работа ведется против коррупции на всех уровнях. Мы открыто говорим об этой хронической болезни. Материалы СМИ пестрят сообщениями о задержаниях чиновников. И говорим иногда даже себе в ущерб, потому что среди наших граждан, да и за рубежом складывается впечатление, что Казахстан – это сплошь коррумпированная страна. Это не соответствует реальному положению дел, хотя проблема существует – это мы признаем. Только тогда будет результат", - заявил Токаев.