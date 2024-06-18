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Единая программа воспитания и правовая грамотность: Токаев дал ряд поручений детскому омбудсмену

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Касым-Жомарт Токаев и Динара Закиева
Касым-Жомарт Токаев и Динара Закиева. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Президенту было доложено о проделанной за год работе по защите прав и обеспечению безопасности детей.

️Касым-Жомарт Токаев отметил, что с принятием законодательных изменений по защите прав женщин и детей усилены меры по профилактике семейно-бытового насилия, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении детей.

В закон вошел блок норм, инициированных уполномоченным по правам ребенка совместно с гражданским сектором.

Из доклада Динары Закиевой:

ведется активная работа по практической реализации данных законодательных норм:

  • в частности, функционирует Единый контакт-центр "111", в школах внедряется программа по борьбе с буллингом KiVa, а с сентября 2024 года будут введены уроки безопасности;
  • начинается обучение сотрудников медико-социальных учреждений для детей;
  • прорабатывается вопрос усиления органов опеки и попечительства;
  • в партнерстве c ФНБ "Самрук Қазына", фондами "Қазақстан халқына" и "Қамқорлық" открыты 6 аутизм-центров и 11 региональных реабилитационных центров.

️Заслушав отчет, президент подчеркнул важность повышения уровня правовой грамотности и культивирования принципа "Закон и порядок" среди школьников.

️В этой связи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению, данному на заседании Национального курултая в Туркестане, разработана Единая программа воспитания. Она нацелена на привитие подрастающему поколению человеческих и национальных ценностей, развитие творческого потенциала детей, формирование у них навыков самостоятельности и креативного мышления.

Уполномоченному поручено обеспечить скоординированную работу педагогов и родителей по реализации программы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы выделения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также развития инфраструктуры для детей в сельской местности.

️В завершение глава государства отметил необходимость принять комплексные меры по предотвращению суицидальных настроений среди детей и подростков. Наряду с этим Президент поручил держать на особом контроле вопрос профилактики детского травматизма и несчастных случаев.

Напомним, в ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Однако принятых мер, по мнению экспертов, было недостаточно. Чаще всего, как сообщалось, женщины терпят побои, опасаясь общественного мнения и недовольства родителей. Порой уйти от абьюзера не позволяют и общие дети, имущество, а также финансовая зависимость. Поэтому предлагалось уделять внимание и идеологической и воспитательной работе.

В январе вышло интервью Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan". В числе прочего президент подчеркнул, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок".

"Поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено - в этом сомнений быть не может", - заявил глава государства.

При этом в начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В конце января Токаев вновь высказался о защите женщин и детей от насилия, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РК, заявив, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры. По словам президента, превентивная работа в борьбе с бытовым насилием играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

Между тем закон по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января.

Сообщалось, что законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Позже стало известно, что в МВД Казахстана создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием.

В апреле этого года Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

Закон вступил в силу 16 июня - на днях мы писали, что изменится для казахстанцев.

На днях петицию против закона о бытовом насилии запустили в Казахстане. Она появилась на портале epetition.kz 16 июня, в день вступления в силу закона о правах женщин и безопасности детей.

По словам автора, поправки криминализируют традиционный воспитательный процесс, внедряют простой механизм изъятия детей из семей и создают структуру, наделенную неограниченной властью вмешиваться в личные дела граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2119554-tokaev-prinyal-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka-dinaru-zakievu/

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