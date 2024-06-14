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Закон о бытовом насилии вступает в силу: что изменится для казахстанцев

Опубликовано:

Бытовое насилие
Бытовое насилие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В апреле текущего года главой государства был подписан закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. В МВД подробно рассказали об этом документе, который скоро вступит в силу, передает NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что в прошлом году по инициативе МВД в закон были внесены поправки. Прежде всего речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы.

Подчерчивается, что раньше из-за отказа женщин заявлять о преступлении безнаказанными оставалось больше половины домашних тиранов.

"Как мы перешли с заявительного на выявительный характер, у нас резко увеличилось количество лиц, привлеченных к ответственности за совершение административных правонарушений в бытовой сфере. При этом количество самих вызовов на семейные скандалы снизилось на 20%, а количество преступлений в бытовой сфере – на 11,5%. То есть мы говорим о профилактическом эффекте раннего реагирования даже на мелкие правонарушения", сказал зампредседателя комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.

По данным МВД, в настоящее время количество преступлений в семейно-бытовой сфере уменьшается, но каждое такое преступление наносит непоправимый вред жертве, семье, детям, вызывает справедливое возмущение в обществе.

В октябре 2023 года депутаты сената приступили к разработке закона о защите прав женщин и обеспечении безопасности детей.

Позже он был подписан главой государства – через несколько дней он вступит в силу.

По новому закону истязание - это не только повторные, систематические побои. Теперь истязанием будет даже однократное насилие, совершенное с особой жестокостью и издевательствами.

"В целом закон можно разделить на три основных блока. Первый блок это законодательное урегулирование профилактической деятельности, создание центров поддержки детей, создание и легализация мониторинговых групп, которые будут выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и принимать комплексные меры по социальной реабилитации и адаптации этих семей. Второй блок это ужесточение соответственно ответственности за любые формы насилия против детей, женщин и мужчин. Третий блок это на усиление государственного контроля за соблюдением законодательства в отношении детей", разъяснил Зулхаиров.

Правоохранители заявляют, что новый закон не только о наказании – за насилие наказывали и раньше, если этого хотела жертва. Новый закон – о предупреждении тяжких последствий агрессии в семье и быту.

Подчеркивается, что теперь суды могут устанавливать особые требования к поведению правонарушителя – принудить агрессора к получению психологической помощи: научиться управлять гневом и злостью, запретить контакт с потерпевшим или проживание с ним, даже если квартира принадлежит агрессору.

В ведомстве заявили, что криминализация побоев вызовет дополнительную нагрузку на следственные органы, судебную и уголовно-исполнительную систему страны. Однако полицейские считают, что оно того стоит.

Вторая часть закона посвящена безопасности детей. Довольно часто преступления против половой неприкосновенности являются частью семейно-бытового насилия.

По новому закону тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей –изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера – будет навсегда исключен из общества, заявили в МВД.

"Альтернативой наивысшей меры наказания убийц-педофилов малолетних детей является пожизненное лишение свободы. Других альтернатив, мер наказания не имеется. Сложно расследовать сексуальные преступления против половой неприкосновенности женщин и детей, особенно малолетних детей. Зачастую малолетние очень плохо идут на контакт. Если в дальнейшем следователю получается наладить с ними контакт, мы продолжаем наше досудебное расследование", считает старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП Астаны Алима Жамалиева.

Сейчас в Казахстане разработаны правила реагирования для государственных органов, в том числе организаций образования, касательно буллинга, унижений и травли. Также сообщается, что созданы каналы, куда могут обращаться дети с просьбой о помощи.

"Вводится административная ответственность. Если лицо достигло 16-летнего возраста, он самостоятельно несет административную ответственность за совершение буллинга в отношении сверстников и несовершеннолетних. В случае, если лицо не достигло возраста наступления административной ответственности, то за это будут нести административную ответственность его родители", подчеркнул Ренат Зулхаиров.

В МВД обратили внимание, что за недонесение в полицию о фактах буллинга и любых других преступлений в отношении детей также предусмотрена ответственность. Теперь любой, кто стал свидетелем или подозревает совершение преступления обязан сообщить об этом в полицию.

Еще в новый закон также внесена поправка об ответственности за высадку ребенка из общественного транспорта, как часть мер по обеспечению безопасности детей.

В целом, как отметили в полиции, новый закон усиливает ответственность взрослых, прежде всего родителей, за безопасность детей.

"Они оставляют их в закрытой автомашине, они оставляют их на улице, они оставляют окна открытые, балкон открытым, не следят за этим. И именно по этой части и предусмотрена административная ответственность родителей", отметил замглавы КАП.

Напомним, в ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Однако принятых мер, по мнению экспертов, было недостаточно. Чаще всего, как сообщалось, женщины терпят побои, опасаясь общественного мнения и недовольства родителей. Порой уйти от абьюзера не позволяют и общие дети, имущество, а также финансовая зависимость. Поэтому предлагалось уделять внимание и идеологической и воспитательной работе.

В январе вышло интервью Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan". В числе прочего президент подчеркнул, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок".

"Поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено – в этом сомнений быть не может", — заявил глава государства.

При этом в начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В конце января Токаев вновь высказался о защите женщин и детей от насилия, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РК, заявив, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры. По словам президента, превентивная работа в борьбе с бытовым насилием играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

Между тем закон по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января.

Сообщалось, что законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Позже стало известно, что в МВД Казахстана создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием.

В апреле этого года Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117280-ne-tolko-o-nakazanii-no-i-o-profilaktike-v-mvd-vyskazalis-o-zakone-o-bytovom-nasilii/

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