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Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане (фото, видео)

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Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султан
Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султан. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев по случаю священного праздника Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев по случаю священного праздника Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан в Астане.

Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султан
Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султан. Фото: akorda.kz

"В мечети были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени главы государства", – говорится в Телеграм-канале Акорды.

Утром Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом.

Сегодня, 16 июня, начинается первый день Курбан айта. В исламе святые дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Такой год рассчитывается по смене фаз луны.

Ранее представители ДУМК сообщили о переносе праздника Курбан айт с 17 на 16 июня. Таким образом, понедельник будет рабочим днем, а не выходным, как предполагалось ранее.

В Минтруда объяснили, почему праздник перенесли – там напомнили, что религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет.

Также ранее в Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт.

На официальном сайте ДУМК говорится, что в течение трех дней после намаза Курбан айт мусульманину, который имеет материальную возможность, необходимо совершить жертвоприношение.

В качестве жертвенных животных могут быть использованы только овца, коза, корова или верблюд.

О том, сколько стоит барашек в Алматы в этом году, можно почитать тут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2118189-tokaev-posetil-mechet-hazret-sultan-v-astane/

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