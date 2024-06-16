Токаев обратился к казахстанцам в связи с праздником Курбан айт
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом, поздравление главы государства опубликовала Акорда, передает NUR.KZ.
"Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас со священным праздником Курбан айт, олицетворяющим идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности.
Это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник, который содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний, способствует укоренению нравственных ценностей, укреплению духовной сплоченности общества.
Наша традиционная религия гармонично вплетена в общенациональный культурный код. В трудные времена наш народ всегда проявлял солидарность, оказывал помощь нуждающимся. Это бесценное качество нации ярко проявилось во время разрушительных весенних паводков. Уверен, благодаря единству и согласию мы сможем преодолеть любые испытания и вызовы.
Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!
Пусть исполняются все ваши надежды и мечты!
С праздником Курбан айт!" - говорится в поздравлении главы государства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118129-tokaev-obratilsya-k-kazahstancam-v-svyazi-s-prazdnikom-kurban-ayt/