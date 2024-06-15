Информацию о запасах редких и редкоземельных металлов могут исключить из перечня госсекретов Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал вопрос об открытом доступе к балансовым запасам редких и редкоземельных металлов в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на сенат.

Премьер-министр Олжас Бектенов высказался об открытом доступе к балансовым запасам редких и редкоземельных металлов.

"В декабре 2023 года проведена работа по рассекречиванию сведений балансовых запасов всех РМ и РЗМ.

Так, на сегодня вносятся изменения в ведомственный перечень сведений государственных секретов Министерства промышленности и строительства по исключению некоторых балансовых запасов РМ и РЗМ (индий, скандий, ванадий, талий, стронций, галий и редкие земли)", - говорится в ответе премьера на запрос депутата сената Андрея Лукина на официальном сайте парламента.

Бектенов добавил, что в 2021 году рассекречивание сведений о балансовых запасах лития, тантала, ниобия и других элементов позволило привлечь инвестиции в данную отрасль.

"Недропользователи активно участвуют в геологическом изучении и вовлечении в добычу указанных полезных ископаемых", - говорится в документе.

Отметим, в середине мая сенатор Лукин предложил способы развития отрасли редких металлов в Казахстане. Он напомнил, что стоимость всех месторождений в стране превышает 46 трлн долларов.

Напомним, в сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана заявил, что необходимо значительно упростить законодательство и процедуры для привлечения инвестиций в разработку недр.

Позже глава государства заявил, что норма в Конституции, гласящая, что земля и ее недра принадлежат народу - ни в коем случае не красивый лозунг.

В апреле прошлого года депутат мажилиса Сергей Пономарев потребовал раскрыть информацию о владельцах месторождений в Казахстане.

"Мы хотим знать, какие богатства и в каком объеме добываются из недр Казахстана. Мы хотим знать, кто владелец - бенефициар месторождений и этого бизнеса в нашей стране. Каждая капля нефти, каждый грамм руды, каждый сантиметр земли должны работать на благо наших граждан", - заявил он.

Также Пономарев предложил усилить контроль за предоставлением недропользователями корректных отчетов по разведке, добыче в недрах Казахстана и открыть всеобщий доступ к сведениям по доходам от нефте-, газо- и горнодобывающей отраслей промышленности.

В сентябре того же года сразу два депутата мажилиса потребовали раскрыть условия соглашений о разделе продукции с крупными недропользователями.