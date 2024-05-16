"Триллионы долларов хранят недра Казахстана": депутат рассказал о добыче редких металлов

Сенатор Андрей Лукин на пленарном заседании палаты сегодня напомнил, что Казахстан обладает запасами редких металлов, предложив способы развития данной отрасли, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат сената Андрей Лукин заявил, что Казахстан обладает значительными запасами редких металлов, с более чем пятью тысячами неразведанных месторождений, стоимость которых превышает 46 трлн долларов.

"Редкоземельные металлы являются критическим сырьем для ряда развитых стран. Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критическое сырье увеличится в четыре раза. А по оценкам всемирного банка, в РК насчитывается более 5 тыс. неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов", - заявил он.

Одним из самых востребованных редкоземельных металлов на сегодняшний день в мире, по его словам, является литий.

"Данное полезное ископаемое числится в шести месторождениях: Юбилейное, Верхне-Баймурзинское, Бакенное, Ахметкино, Медведка, Ахмировское", - указал депутат.

Однако, по его словам, в Казахстане отрасль сталкивается с рядом проблем.

"Необходимо совершенствовать технологии добычи и переработки, чтобы они были экологически безопасными и экономически эффективными. Также проблемой является привлечение инвестиций и трансфер технологий для разработки месторождений. Однако для успеха необходимо решить ряд проблем, в том числе инвестиционные, экологические, и обеспечить внедрение передовых технологий в отрасль", - отметил сенатор.

Лукин также предложил упростить процессы выдачи лицензий на геологическое изучение недр, открыть доступ к балансовым запасам некоторых редких и редкоземельных металлов, так как многие месторождения, по его словам, засекречены со времен СССР, а также устранить инфраструктурные проблемы, увеличить площади геологоразведочных работ, а также внедрить новые технологии.

Депутат также предложил усилить кадровый потенциал этой отрасли путем совершенствования образовательных программ для подготовки высококвалифицированных специалистов в области геологии и горнодобывающей промышленности.

Напомним, в сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана заявил, что необходимо значительно упростить законодательство и процедуры для привлечения инвестиций в разработку недр.

Позже глава государства заявил, что норма в Конституции, гласящая, что земля и ее недра принадлежат народу - ни в коем случае не красивый лозунг.

В апреле прошлого года депутат мажилиса Сергей Пономарев потребовал раскрыть информацию о владельцах месторождений в Казахстане.

"Мы хотим знать, какие богатства и в каком объеме добываются из недр Казахстана. Мы хотим знать, кто владелец - бенефициар месторождений и этого бизнеса в нашей стране. Каждая капля нефти, каждый грамм руды, каждый сантиметр земли должны работать на благо наших граждан", - заявил он.

Также Пономарев предложил усилить контроль за предоставлением недропользователями корректных отчетов по разведке, добыче в недрах Казахстана и открыть всеобщий доступ к сведениям по доходам от нефте-, газо- и горнодобывающей отраслей промышленности.

В сентябре того же года сразу два депутата мажилиса потребовали раскрыть условия соглашений о разделе продукции с крупными недропользователями.