Токаев: Норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу, ни в коем случае не красивый лозунг

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на форуме по поддержке кандидата в президенты РК рассказал, какая работа будет вестись в стране для поддержания общества и бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы занялись вопросами качественного развития экономики и повышения уровня жизни граждан. Создаются благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, и эта работа будет продолжена. Принимаются системные меры для усиления потенциала сельского хозяйства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ключевой приоритет, добавил он, – повышение благосостояния народа.

"Этот приоритет никогда не подвергнется ни ревизии, ни коррозии. По моему поручению увеличены зарплаты врачей и педагогов, работников бюджетной сферы. Обеспечен стабильный рост пенсий, стипендий и пособий.

Более полутора миллионов соотечественников смогли улучшить жилищные условия и получить лечение за счет досрочного изъятия части пенсионных накоплений. В январе этого года был создан фонд "Қазақстан халқына", который занялся оказанием конкретной помощи нуждающимся.

В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. И это ни в коем случае не красивый лозунг. Практической реализацией этой поправки стала программа "Национальный фонд – детям!". Эта беспрецедентная мера нацелена на справедливое распределение национальных богатств", – резюмировал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991464-tokaev-norma-o-tom-chto-zemlya-i-ee-nedra-prinadlezhat-narodu-ni-v-koem-sluchae-ne-krasivyy-lozung/