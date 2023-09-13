Депутаты требуют раскрыть условия соглашений с недропользователями в Казахстане

Сразу два депутата мажилиса на пленарном заседании палаты потребовали раскрыть условия соглашений о разделе продукции с крупными недропользователями, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Бакытжан Базарбек заявил, что с 1997 года все месторождения находятся в руках инвесторов.

"Это Тенгиз, Карачаганак. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня о контрактах, заключенных с ними, население не знает. А по Конституции, население является владельцем всех ресурсов. Есть ли возможность открыть эту информацию для населения и готовы ли мы ее открыть?" - задался он вопросом.

Его поддержал лидер фракции "Ак жол" Азат Перуашев.

"Учитывая принятую в прошлом году на референдуме новую редакцию Конституции республики, напомню, что согласно пункту 3 статьи 6 новой редакции, земля и недра принадлежат народу.

Поправки касаются трех основных вопросов. Во-первых, опубликования условий соглашения о разделе продукции – СРП. Партия настаивает на пересмотре невыгодных для Казахстана условий СРП. Мы также требуем впредь запретить использовать в контрактах на недропользование закрытые от общества статьи и нормы… Поэтому предложения об их раскрытии и пересмотре в пользу народа Казахстана будут актуальны еще два десятилетия", - отметил он.

По словам Перуашева, правительство ссылается на то, что якобы СРП нельзя раскрывать в соответствии с требованиями международного права.

"По этой логике хозяин недр – народ Казахстана – не имеет права знать, как иностранцы распоряжаются его собственностью. Это если кто-то придет в ваш дом, годами хозяйничает, распродает ваше имущество, разбирает ваш фундамент. А если вы спрашиваете, что он там делает, то юрист отвечает – вам знать не положено", - возмущен депутат.

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов между тем заверил, что сейчас информация открыта и можно узнать, какие они (инвесторы - прим. ред.) налоги выплачивают, какие проводят социальные проекты и какую помощь оказывают, сколько денег выделяют - эта информация есть в открытом доступе.

"По поводу другой информации: у нас есть рабочая группа по данному законопроекту, депутат Едил Жанбыршин возглавляет ее, если в рамках рабочей группы будут предложения, мы готовы это обсудить. По этим контрактам, согласно международным требованиям, в настоящее время по согласию двух сторон если это оговорено, то информация будет открыта", -отметил он.

Депутат Дюсенбай Турганов позже в кулуарах мажилиса заявил о невозможности этих мер.

"Эти контракты были заключены между двумя сторонами, и речь в контрактах также шла о конфиденциальности. Поэтому односторонне раскрыть эти контракты мы не можем, потому что это судебные издержки, штрафные санкции.

Поэтому подписанный контракт, что мы его раскроем, я не могу такие обещания давать, что депутатский корпус примет меры и раскроет все контракты. Если такие прецеденты будут, то Казахстан будет иметь такой имидж на международной арене, что он в одно время подписал, а в другое время взял и раскрыл контакты без согласования с другой стороной. Понимаете, да, к каким это последствиям может привести", - заявил он.

Напомним, ранее депутат Бакытжан Базарбек заявил, что получает в свой адрес много угроз из-за профессиональной деятельности. По словам Базарбека, угрозы начали поступать с момента, когда он работал в качестве замглавы республиканской земельной комиссии.

"Мы открыли много проверок в отношении землепользователей, там есть много олигархов. Мы сейчас проверяем очень много земель в Алматы и предгорьях Алматы. Но, естественно, кому-то не нравится это все. Скажу честно, были даже открытые угрозы в мой адрес, что будут плачевные последствия моей деятельности", – добавил мажилисмен.

Отметим, что несколько дней назад неизвестные подожгли детскую коляску, стоявшую перед квартирой Базарбека. Позже полицейские установили и задержали подозреваемого. Против него возбудили дело по статье 293 УК РК "Хулиганство".