Раскрыть информацию о владельцах месторождений в Казахстане потребовал депутат

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Депутат мажилиса Сергей Пономарев на пленарном заседании палаты потребовал раскрыть информацию о владельцах месторождений в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Сергей Пономарев в своем запросе на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра коснулся вопроса справедливого распределения национального дохода.

"Мы хотим знать, какие богатства и в каком объеме добываются из недр Казахстана. Мы хотим знать, кто владелец – бенефициар месторождений и этого бизнеса в нашей стране. Каждая капля нефти, каждый грамм руды, каждый сантиметр земли должны работать на благо наших граждан", – заявил он.

Депутат отметил, что значимая роль добывающей отрасли в экономике требует соответствующего надзора и прозрачности.

В связи с этим он предлагает усилить контроль за предоставлением недропользователями корректных отчетов по разведке, добыче в недрах Казахстана и открыть всеобщий доступ к сведениям по доходам от нефте-, газо- и горнодобывающей отраслей промышленности.

Напомним, в апреле 2022 года прошло совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. В ходе совещания президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости решения принципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.

"Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство", – предложил тогда президент.

В мае 2022 года вице-министр юстиции Алма Муканова сообщила, что норма о закреплении народа Казахстана как собственника земли и природных ресурсов открывает возможность для принятия дальнейших законов по этому вопросу.

В сентябре прошлого года в своем послании народу глава государства поручил упростить законодательство для привлечения инвестиций в разработку недр.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу страны, ни в коем случае не красивый лозунг.

"В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. И это ни в коем случае не красивый лозунг. Практической реализацией этой поправки стала программа "Национальный фонд – детям!". Эта беспрецедентная мера нацелена на справедливое распределение национальных богатств", – заявлял тогда глава государства.

А в конце марта этого года Касым-Жомарт Токаев высказался о нестабильности сырьевых рынков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018376-raskryt-informatsiyu-o-o-vladeltsah-mestorozhdeniy-v-kazahstane-potreboval-deputat/