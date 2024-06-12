Бесценные предметы древнего искусства обнаружили среди выведенных из Казахстана активов

Председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков рассказал о процессе возврата Казахстану незаконно выведенных активов, передает Kazinform.

Подробностями сложного процесса Суиндиков поделился в документальном фильме "Возврату подлежит" в эфире телеканала Jibek Joly.

По его словам, Генпрокуратура в рамках международного сотрудничества направила запросы на арест и конфискацию имущества в различные страны. В их числе США, Великобритания, Монако, Испания, Италия, ОАЭ и другие государства мира.

Среди незаконно выведенных активов, помимо элитных авто, отелей и бизнес-центров, оказались и объекты историко-культурного наследия, которые эксперты даже не смогли объективно оценить и присвоить какую-то стоимость.

"По мнению экспертов, которые были привлечены к судебному процессу, речь идет о вещах, которые, скорее всего, были произведены до нашей эры еще. Поэтому это уникальные вещи историко-культурного наследия, которые, скорее всего, после возврата государству будут переданы в наши музеи", - поделился Суиндиков.