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Стало известно, на что потратят возвращенные Казахстану активы

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Пачки тенге лежат друг на друге и на других пачках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Telegram-канал правительства.

Отмечается, что комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге.

Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

Заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов
Заседание комиссии. Фото: t.me/KZgovernment

Также было одобрено подписание инвестиционных соглашений на сумму 7 млрд тенге, в рамках которых лицами, попавшими под действие закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", будут построены два инфраструктурных объекта в городах Астана и Шымкент. Реализация этих проектов позволит создать рабочие места и обеспечит дополнительный приток налоговых поступлений.

"Работа по возврату активов - это прямая реализация политики главы государства по восстановлению социальной справедливости. Все возвращенные средства используются во благо народа Казахстана", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

В октябре президент Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.

В конце ноября бывший премьер-министр Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в сенате, рассказал о суммах, которые удалось вернуть в процессе работы комиссии по возврату активов. На тот момент, по данным спикера, государству было возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге уже и в пути находилось порядка 600 млн долларов из-за рубежа.

Уже в декабре экс-министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, как возвращают ранее выведенные незаконно из страны активы. При этом акцентировав внимание на том, что возврат производится добровольно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2092886-stalo-izvestno-na-chto-potratyat-vozvrashchennye-kazahstanu-aktivy/

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