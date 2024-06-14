Токаев дал поручения главе Антикора

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Он доложил о принимаемых мерах по противодействию коррупции.

По информации Telegram-канала Акорды, Жумагали доложил о принимаемых мерах по противодействию коррупции:

с начала года зарегистрировано 947 коррупционных преступлений, изобличено 660 лиц, из которых 104 – руководители различного уровня;

в рамках завершенных уголовных дел возмещено 193,5 млрд тенге. В целом с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1,03 трлн тенге;

в текущем году подготовлено 113 отчетов по итогам анализа и мониторинга в сферах образования, науки, спорта, закупа лекарственных средств, строительства и распределения земель;

госорганам вынесено более 1 тыс. рекомендаций и предложений, направленных на устранение коррупционных рисков;

в рамках предупредительных мер, в том числе путем мониторинга портала "Единое окно закупок", предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 31 млрд тенге;

при реализации проекта "Бизнеске жол" защищены права порядка 7,5 тыс. предпринимателей, разрешены 67 проблемных кейсов.

Также он проинформировал о ходе исполнения поручения по устранению коррупционных проявлений в дорожной отрасли. Пилотный проект по "окрашиванию денег" планируется реализовать в социально значимых сферах, в том числе и строительстве дорог.

Асхат Жумагали доложил о том, что с начала текущего года подписано 4 меморандума о сотрудничестве с антикоррупционными ведомствами Катара, Гонконга, Азербайджана и Российской Федерации.

Документы направлены на укрепление партнерства в вопросах оказания правовой помощи, возврата активов, розыска лиц, мониторинга целевого использования бюджетных средств и закупок.

Напомним, в феврале этого года президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о коррупции в строительной отрасли, предложил "окрашивать" деньги.

"Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого "окрашивания", денег с помощью цифрового тенге.

В настоящее время реализуются пилотные проекты по использованию цифровой валюты, которые уже показывают свою эффективность. Поручаю Агентству по противодействию коррупции совместно с правительством и Национальным банком масштабировать такие проекты, в том числе в строительной сфере", – заявил тогда глава государства.

Асхат Жумагали в ноябре прошлого года доложил о результатах работы Антикоррупционной службы.

Неделю назад в Антикоррупционной службе подтвердили, что начали расследование в отношении председателя городского суда Актау.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования в отношении председателя Актауского городского суда проводятся соответствующие следственные действия. Иную информацию сообщим дополнительно", - говорилось в сообщении Антикора. Позже появились подробности задержания.

Кроме того, в Антикоре недавно рассказали о коррупции в сфере ремонта дорог.