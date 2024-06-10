Видео задержания председателя Актауского городского суда показали в Антикоре

Появилось видео задержания председателя Актауского городского суда по уголовным делам Мангистауской области. Его опубликовал Антикор, передает NUR.KZ.

По данным официального Telegram-канала ведомства, Агентством по противодействию коррупции в рамках досудебного расследования, согласованного Генеральным прокурором в соответствии со ст.550 УПК РК, задержан председатель Актауского городского суда по уголовным делам Мангистауской области.

"Он через доверенное ему лицо - жителя города Актау, получил денежные средства в размере 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы.

Вышеуказанный соучастник преступления заключен под стражу и водворен в следственный изолятор Актау", - сообщили в Антикоре.

Согласно ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в Антикоре.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании председателя суда в Актау при получении 18 миллионов тенге. Отмечалось, что якобы за эти деньги он обещал смягчить наказание подсудимым, обвиняемым в экономическом преступлении - они должны были получить условные сроки и ущерб поменьше.

В Антикоре тогда сообщили, что действительно начали расследование в отношении председателя городского суда.

По данным издания "Ак Жайык", председателем городского суда Актау с января 2020 года является Бауыржан Шайдуллин.