Видео задержания председателя Актауского городского суда показали в Антикоре
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Появилось видео задержания председателя Актауского городского суда по уголовным делам Мангистауской области. Его опубликовал Антикор, передает NUR.KZ.
По данным официального Telegram-канала ведомства, Агентством по противодействию коррупции в рамках досудебного расследования, согласованного Генеральным прокурором в соответствии со ст.550 УПК РК, задержан председатель Актауского городского суда по уголовным делам Мангистауской области.
"Он через доверенное ему лицо - жителя города Актау, получил денежные средства в размере 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы.
Вышеуказанный соучастник преступления заключен под стражу и водворен в следственный изолятор Актау", - сообщили в Антикоре.
Согласно ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.
"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в Антикоре.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании председателя суда в Актау при получении 18 миллионов тенге. Отмечалось, что якобы за эти деньги он обещал смягчить наказание подсудимым, обвиняемым в экономическом преступлении - они должны были получить условные сроки и ущерб поменьше.
В Антикоре тогда сообщили, что действительно начали расследование в отношении председателя городского суда.
По данным издания "Ак Жайык", председателем городского суда Актау с января 2020 года является Бауыржан Шайдуллин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114889-podrobnosti-zaderzhaniya-predsedatelya-aktauskogo-gorodskogo-suda-raskryli-v-antikore/