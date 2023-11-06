Токаев дал ряд поручений главе Антикора

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено о результатах работы Антикоррупционной службы за 10 месяцев текущего года.

За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1 500 коррупционных преступлений, изобличено более 1 100 лиц, из которых 158 – руководители различного уровня.

В суд направлено более 1 тысячи дел, возмещено 282 млрд тенге ущерба.

Председатель Агентства также сообщил, что с 2022 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе расследования ряда уголовных дел.

Кроме того, Асхат Жумагали отчитался о ходе работы по превенции коррупции.

В рамках реализации Карты коррупционных рисков осуществляется мониторинг строительства социальных объектов, по которым нарушены сроки сдачи, имеются риски хищений. Установлено 156 таких объектов во всех регионах страны с общим бюджетом 2,44 трлн тенге.

В рамках взаимодействия с гражданским обществом реализуется проект "Антикоррупционное волонтерство", в котором на сегодня принимают участие более 2 тысяч неравнодушных казахстанцев.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по продолжению системной работы по противодействию коррупции и усилению превентивных мер.

Напомним, на прошлой неделе представители ведомства сообщили, что в Атырауской области задержан директора городской поликлиники. Его заподозрили в хищениях.

А в седерине октября появилась информация о том, что аким города в Алматинской области подозревается в получении взятки.

Добавим, что Асхат Жумагали был назначен главой Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в апреле этого года.

На прошлой неделе сообщалось, что он провел встречу с советником Бюро по международным связям с наркотиками и правоохранительными органами Госдепартамента США Кайлом Оджима. Стороны договорились о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований, возврату активов, противодействия коррупционным преступлениям.