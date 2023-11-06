Токаев дал ряд поручений главе Антикора
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президенту было доложено о результатах работы Антикоррупционной службы за 10 месяцев текущего года.
За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1 500 коррупционных преступлений, изобличено более 1 100 лиц, из которых 158 – руководители различного уровня.
В суд направлено более 1 тысячи дел, возмещено 282 млрд тенге ущерба.
Председатель Агентства также сообщил, что с 2022 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе расследования ряда уголовных дел.
Кроме того, Асхат Жумагали отчитался о ходе работы по превенции коррупции.
В рамках реализации Карты коррупционных рисков осуществляется мониторинг строительства социальных объектов, по которым нарушены сроки сдачи, имеются риски хищений. Установлено 156 таких объектов во всех регионах страны с общим бюджетом 2,44 трлн тенге.
В рамках взаимодействия с гражданским обществом реализуется проект "Антикоррупционное волонтерство", в котором на сегодня принимают участие более 2 тысяч неравнодушных казахстанцев.
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по продолжению системной работы по противодействию коррупции и усилению превентивных мер.
Напомним, на прошлой неделе представители ведомства сообщили, что в Атырауской области задержан директора городской поликлиники. Его заподозрили в хищениях.
А в седерине октября появилась информация о том, что аким города в Алматинской области подозревается в получении взятки.
Добавим, что Асхат Жумагали был назначен главой Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в апреле этого года.
На прошлой неделе сообщалось, что он провел встречу с советником Бюро по международным связям с наркотиками и правоохранительными органами Госдепартамента США Кайлом Оджима. Стороны договорились о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований, возврату активов, противодействия коррупционным преступлениям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044379-tokaev-dal-ryad-porucheniy-glave-antikora/