Антикор начал расследование в отношении председателя суда Актау
Опубликовано:
В Антикоррупционной суде подтвердили, что начали расследование в отношении председателя городского суда Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.
"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования в отношении председателя Актауского городского суда проводятся соответствующие следственные действия. Иную информацию сообщим дополнительно", - говорится в сообщении Антикора.
По данным издания "Ак Жайык", председателем городского суда Актау с января 2020 года является Бауыржан Шайдуллин.
Издание пишет, что Шайдуллин родился 25 января 1978 года в Актау.
В 2001 году окончил Казахский национальный государственный университет имени Аль-Фараби.
В 2003 году окончил магистратуру Казахского национального государственного университета им. Аль-Фараби.
Трудовая деятельность:
с 2001 по 2008 год – ведущий специалист, главный специалист Мангистауского областного суда;
с 2008 по 2014 год – судья Мунайлинского районного суда;
с 2014 по 2019 год - председатель Каракиянского районного суда.
По данным Telegram-канала Kozachkov offside, председателя суда задержали при получении 18 миллионов тенге.
"За эти деньги главный бий Актау обещал смягчить наказание подсудимым, обвиняемым в экономическом преступлении - они должны были получить условные сроки и ущерб поменьше", - пишет Козачков.
Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114151-antikor-nachal-rassledovanie-v-otnoshenii-predsedatelya-suda-aktau/