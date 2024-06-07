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Антикор начал расследование в отношении председателя суда Актау

Опубликовано:

Суд
Судья. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew / Getty Images

В Антикоррупционной суде подтвердили, что начали расследование в отношении председателя городского суда Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования в отношении председателя Актауского городского суда проводятся соответствующие следственные действия. Иную информацию сообщим дополнительно", - говорится в сообщении Антикора.

По данным издания "Ак Жайык", председателем городского суда Актау с января 2020 года является Бауыржан Шайдуллин.

Издание пишет, что Шайдуллин родился 25 января 1978 года в Актау.

В 2001 году окончил Казахский национальный государственный университет имени Аль-Фараби.

В 2003 году окончил магистратуру Казахского национального государственного университета им. Аль-Фараби.

Трудовая деятельность:

с 2001 по 2008 год – ведущий специалист, главный специалист Мангистауского областного суда;

с 2008 по 2014 год – судья Мунайлинского районного суда;

с 2014 по 2019 год - председатель Каракиянского районного суда.

По данным Telegram-канала Kozachkov offside, председателя суда задержали при получении 18 миллионов тенге.

"За эти деньги главный бий Актау обещал смягчить наказание подсудимым, обвиняемым в экономическом преступлении - они должны были получить условные сроки и ущерб поменьше", - пишет Козачков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114151-antikor-nachal-rassledovanie-v-otnoshenii-predsedatelya-suda-aktau/

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