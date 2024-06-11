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Как на ремонте дорог в Казахстане "зарабатывают" миллиарды, рассказали в Антикоре

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Автомобиль наехал на яму
Дорожная яма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сфера строительства автомобильных дорог будет подвержена анализу на коррупционные риски. А ущерб за последние несколько лет уже составил миллиарды тенге. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Качество ремонта и строительства автомобильных дорог – это вопрос, который может вызывать недовольство среди казахстанцев в Сети.

Как сообщает Telegram-канал Антикоррупционной службы ANTIKOR, 10 июня состоялось совместное совещание с Министерством транспорта РК. В рамках совещания было объявлено о планах провести совместный внешний анализ коррупционных рисков в сфере строительства дорог.

При этом указывалось, что за последние несколько лет ущерб от подобных рисков оценивается в миллиардах тенге.

Сколько ущерба нанесла коррупция

Согласно данным источника, за последние 3,5 года Антикором было зарегистрировано 64 коррупционных правонарушения, в их совершении изобличено 70 лиц, а осуждено – 38.

Сумма ущерба, нанесенного коррупцией, составила 8,8 млрд тенге. В основном это были преступления, связанные с фактами взяточничества, хищения, а также злоупотребления должностными полномочиями.

"Низкое качество дорожных работ связано с системными коррупционными рисками на всех этапах строительства: при подготовке проектно-сметной документации, отборе поставщика, осуществлении технадзора, контроле за ходом строительства…

По результатам анализа ожидается исключение коррупционных рисков и пресечение фактов коррупции на всех этапах строительства дорог. Во взаимодействии с научным сообществом будут проработаны и предложены механизмы по внедрению новых технологий строительства", – отметил председатель Антикоррупционной службы Асхат Жұмагали.

Напомним, что казахстанцы могут подать жалобу на некачественный ремонт дорог: если асфальт кладут в дождь, снег или прямо на лужи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2115369-kak-na-remonte-dorog-v-kazahstane-zarabatyvayut-milliardy-rasskazali-v-antikore/

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