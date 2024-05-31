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"Не остаться на обочине прогресса": Токаев заявил о наступлении новой эпохи

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с отечественными учеными заявил, что конкуренция между государствами свидетельствует о наступлении новой эпохи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с учеными в центре "Ғылым ордасы" в Алматы.

"Нарастающая конкуренция между глобальными полюсами и государствами мира свидетельствует о наступлении новой эпохи. Если раньше благосостояние страны коррелировало с размером территории и численностью населения, то сейчас на первый план вышли технологии и качество человеческого капитала.

К примеру, в начале XIX века на Китай приходилось около трети населения планеты, такой же была и доля этой страны в мировой экономике. Однако к началу XXI века ситуация кардинальным образом изменилась: на долю США приходилось 20% мирового ВВП и всего 5% населения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, сегодня за пальму экономического первенства разворачивается очередной раунд геополитической борьбы, в котором решающее значение будут иметь инновации.

"Чтобы не остаться на обочине прогресса, нам надо ускорить темпы всесторонней модернизации страны. Мы должны исходить из опережающей, а не догоняющей модели развития. Иначе это будет вечная "гонка за тенью".

Важно в полной мере использовать все имеющиеся у нас ресурсы и конкурентные преимущества. В условиях глобальной научно-технической революции резко возрастает роль ученых, интеллектуалов. Однако даже самые богатые страны не могут себе позволить проводить исследования на высоком уровне во всех сферах", - сказал он.

По словам президента, для успеха важен выбор приоритетных направлений, на которых следует сфокусировать усилия научного сообщества, государства и бизнеса.

"Наши ученые не должны ограничиваться сугубо теоретическими изысканиями в тиши кабинетов, надо выходить "в поле" и заниматься прикладными исследованиями", - сказал глава государства.

Также во время встречи с учеными Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану необходимо войти в число ведущих, а не ведомых стран.

Кроме того, он высказался о внешней политике Казахстана и заявил, что в современном мире, где не затухают конфликты и войны, созидательная политика нашей страны – это очень тернистый путь, для преодоления которого потребуются твердость и терпение.

По мнению главы государства, Казахстану необходимо как можно скорее создать экосистему искусственного интеллекта, поскольку страна нуждается в инновационных проектах и прорывных решениях в критически важных для экономики отраслях.

Во время встречи с учеными президент также высказался о казахстанском суперкомпьютере и утечке данных. По его словам, в настоящее время ведется работа по созданию суперкомпьютера, доступ к которому получат не только госорганы, но и научное сообщество и бизнес".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110359-ne-ostatsya-na-obochine-progressa-tokaev-zayavil-o-nastuplenii-novoy-epohi/

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