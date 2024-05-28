"Запугивают, требуют отставки": глава Минпромышленности заявил об угрозах в его адрес

Глава Минпромышленности на брифинге в кабмине заявил об угрозах в его адрес в связи с петицией об отмене утильсбора в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев сообщил, что рассмотрение вопроса должно проводиться исключительно в рамках закона.

"Вы сейчас говорите, чтобы там требуют моей отставки, я несколько раз в TikTok видел видео и комментарии. Есть люди, которые меня запугивают, вы это знаете. Но я скажу, что вся работа, общественные процессы будут проводиться в рамках закона", - отметил он.

При этом министр сообщил, что на сегодня данную петицию подписали более 50 тыс. человек.

"Она будет рассматриваться в рамках закона. И любой вопрос мы должны рассматривать в таком порядке - в рамках закона", - резюмировал Шарлапаев.

Также Канат Шарлапаев сегодня рассказал, когда в Казахстане рассмотрят петицию против утильсбора.

Ранее сообщалось, что петиция касательно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

Авторы петиции считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

С предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

Также в марте в Министерстве промышленности и строительства РК заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. В ведомстве заявляли, что текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Несколькими днями ранее в кулуарах сената министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщал, что пересмотр ставок утильсбора сейчас в ведомстве не рассматривают. По словам министра, идею отмены утильсбора в Казахстане продвигают перекупщики.