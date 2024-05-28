Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Запугивают, требуют отставки": глава Минпромышленности заявил об угрозах в его адрес

Опубликовано:

Қанат Шарлапаев
Қанат Шарлапаев. Фото: t.me/KZgovernment

Глава Минпромышленности на брифинге в кабмине заявил об угрозах в его адрес в связи с петицией об отмене утильсбора в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев сообщил, что рассмотрение вопроса должно проводиться исключительно в рамках закона.

"Вы сейчас говорите, чтобы там требуют моей отставки, я несколько раз в TikTok видел видео и комментарии. Есть люди, которые меня запугивают, вы это знаете. Но я скажу, что вся работа, общественные процессы будут проводиться в рамках закона", - отметил он.

При этом министр сообщил, что на сегодня данную петицию подписали более 50 тыс. человек.

"Она будет рассматриваться в рамках закона. И любой вопрос мы должны рассматривать в таком порядке - в рамках закона", - резюмировал Шарлапаев.

Также Канат Шарлапаев сегодня рассказал, когда в Казахстане рассмотрят петицию против утильсбора.

Ранее сообщалось, что петиция касательно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

Авторы петиции считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

С предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

Также в марте в Министерстве промышленности и строительства РК заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. В ведомстве заявляли, что текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Несколькими днями ранее в кулуарах сената министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщал, что пересмотр ставок утильсбора сейчас в ведомстве не рассматривают. По словам министра, идею отмены утильсбора в Казахстане продвигают перекупщики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2108142-zapugivayut-trebuyut-otstavki-glava-minpromyshlennosti-zayavil-ob-ugrozah-v-ego-adres/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.