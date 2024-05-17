На "хроническую" убыточность картин "Казахфильма" указали в Минфине

Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов в мажилисе заявил, что треть расходов бюджета направляется на социальную сферу, однако здесь имеются серьезные недостатки, передает NUR.KZ.

Нуржанов представил отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

"Треть расходов бюджета традиционно направляется на социальную сферу, однако здесь имеют место серьезные недостатки. Так, в прошлом году было профинансировано 612 частных школ на 139 млрд тенге. При этом в них отмечается снижение функциональной грамотности школьников и, соответственно, качества образовательного процесса в среднем до 20%", - заявил спикер.

В здравоохранении одной из проблем, по его словам, является использование устаревших воздушных судов санитарной авиации со средним сроком службы более 40 лет.

"Наряду с этим отмечается "хроническая" убыточность организаций культуры. И это происходит на фоне роста субсидирования содержания театральных и концертных организаций в 1,6 раза – с 13,4 млн тенге в 2021 году до 21,7 млн тенге в 2023 году.

Доля сборов кинокартин, произведенных АО "Казахфильм", составила 4,8% от затраченного на них бюджета. Кроме того, затягивание срока реализации Единой автоматизированной системы мониторинга фильмов приводит к отсутствию прозрачности в процессе производства и проката отечественного кино", - резюмировал Нуржанов.

По информации на официальном сайте киностудии, "Казахфильм" был основан в 1934 году. Является крупнейшей казахстанской киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Киностудия расположена в Алматы.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что "Казахфильм" преобразуют в национальную киностудию – перед этим такое поручение давал президент Касым-Жомарт Токаев.

В августе 2023 года глава киностудии Азамат Сатыбалды встретился с главой государства. Он рассказал президенту о проблемных вопросах в деятельности "Казахфильма" и внес свои предложения по повышению ее статуса.

В январе этого года министр Аида Балаева рассказала о проблемах киностудии и казахстанского кинематографа в целом, а также объяснила, как их собираются решать.

Между тем в декабре прошлого года прокуратура Алматы в ходе проверки "Казахфильма" выявила хищение более 400 млн тенге.

Добавим также, ранее мы подробно рассказывали, сколько денег выделили в Казахстане на производство фильмов за пять лет - за это время было профинансировано 103 проекта, из которых завершено производство 98 фильмов различных жанров.