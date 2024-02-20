Сколько денег выделили в Казахстане на производство фильмов за пять лет

В Казахстане за пять лет профинансировано 103 проекта, из которых завершено производство 98 фильмов различных жанров на сумму 19 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры и информации.

Как сообщает ведомство, Министерством культуры и информации принимаются конкретные меры для поддержки отечественной киноиндустрии. Но, согласно результатам анализа, которое провело министерство, "представители сферы зачастую не заинтересованы в производстве качественного продукта и его продвижении".

Отмечается, что отбором проектов для финансирования государством занимается Центр поддержки национального кино.

В Минкультуры и информации сообщили, что за пять лет существования Центра кино профинансировано 103 проекта, из которых завершено производство 98 фильмов различных жанров на сумму 19 млрд тенге, в том числе 42 художественных, 23 документальных, 25 короткометражных фильмов, 8 анимационных.

При этом в кинотеатры, телевизионный и онлайн прокат выпущено лишь 23 картины (художественные фильмы – 20, документальные фильмы – 3). 27 фильмов, снятых до 2023 года включительно, выйдут в прокат в текущем году.

"Нужно учесть, что для организации проката достаточно получить прокатное удостоверение в министерстве, но, как показывает практика, режиссеры стараются снимать картины для участия в фестивалях, конкурсах, производить авторские фильмы, то есть они ставят в приоритет свои личные творческие амбиции, забывая о запросах широкой зрительской аудитории", – отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что объем кассовых сборов, который составил 1,5 млрд тенге, свидетельствует о низкой эффективности проката национальных фильмов.

"Причиной того, что казахстанский зритель до сих пор не увидел некоторые картины, является незаинтересованность производителей и авторов в прокате, так как в период реализации проектов они уже гарантированно получили свои гонорары", – подчеркнули в ведомстве.

Так, по информации Минкультуры, ТОО "Турсуновфильм", руководителем которого является режиссер Ермек Турсунов, с 2019 по 2021 год получило государственную поддержку в размере 500 млн тенге на производство полного метра "Бесмойнак". Но фильм не вышел в прокат.

Также 192 млн тенге были выделены на съемки документальной картины "Бату. Исторический детектив" Рашида Нугманова. Хоть проект и был завершен в 2021 году, казахстанцы так его и не посмотрели.

Лента "Тырналар" Дамира Манабая, получившая господдержку в размере 422 млн тенге, тоже не вышла в прокат.

На производство фильма "Хирург" Ардака Амиркулова выделили 239 млн тенге, кассовые сборы составили всего 1,1 млн тенге.

Финансирование "Боксера" Акана Сатаева составило 900 млн тенге, сборы от проката не превысили и 25 млн тенге.

Картина "Жизнь" Эмира Байгазина получила господдержку в размере 500 млн тенге, в прокате фильм собрал 650 тысяч тенге.

На создание фильма "Лето 1941-го года" Бекболата Шекерова выделено более 697 млн тенге. В итоге прокате картина собрала 40,6 млн тенге.

Такая же ситуация и с картиной "На старте" Ернара Нургалиева, которая получила от государства 468,5 млн тенге и собрала в прокате всего 15,5 млн тенге, или 3,3 % от бюджета.

Фильм "Схема" Фархата Шарипова смогла собрать всего 21,8 млн тенге, тогда как на ее производство выделено 300 млн тенге.

В ведомстве также сообщили, что в выделяемой государством на реализацию проектов сумме заложены средства на гонорары режиссеров в размере 10%.

"Частные кинокомпании игнорируют вопрос дальнейшего проката и продвижения своих кинокартин, но продолжают принимать участие в открытых конкурсах Центра кино с другими проектами и претендовать на государственную поддержку. В случае проигрыша высказывают недовольство, подвергают сомнению объективность и прозрачность отбора проектов, предлагают саботировать результаты конкурса с попытками угрозы вывода на митинг кинематографистов", – сообщили в министерстве.

В Минкультуры и информации подчеркнули, что аналогичная ситуация наблюдается и в сфере анимационных фильмов. Ни один из восьми мультфильмов, созданных с 2019 года, так и не вышел в прокат. Это такие работы, как "Кенже кыз", на производство которого ТОО ADAY PRODUCTION выделено 232,8 млн тенге, "Караван историй" ТОО "Ырысы Ақ Қазақстан" стоимостью 213,9 млн тенге, "Колыбельная" ТОО Dala Animation 32,4 млн тенге и другие.

"В этой связи ведомством принято решение об изменении подходов развития данной индустрии и пересмотре условий оказания поддержки кинематографистов. Также при конкурсном отборе будут учитываться эффективность авторов фильма и кинокомпании по уже реализованным фильмам", – подытожили в ведомстве.

Напомним, летом прошлого Азамат Сатыбалды был назначен президентом АО "Казахфильм".

Позже Токаев встретился с новым председателем АО "Казахфильм". На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры.

Также в ноябре стало известно, что "Казахфильм" имени Шакена Айманова собираются преобразовать в национальную киностудию.

А в декабре алматинские прокуроры выявили хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино.

По информации на официальном сайте киностудии, "Казахфильм" был основан в 1934 году. Является крупнейшей казахстанской киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Киностудия расположена в Алматы.