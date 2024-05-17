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Когда в Казахстане может появиться еще одна партия, рассказали в Минюсте

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Мужчины в костюмах сидят за столом
Мужчины в костюмах. Иллюстративное фото: Shannon Fagan/Getty Images

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова на брифинге в СЦК разъяснила порядок регистрации политической партии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, когда можно ожидать регистрации новой политической партии Yntymaq.

"4 мая Министерство юстиции выдало подтверждение о принятии уведомления о намерении создания политической партии Yntymaq.

11 мая был проведен учредительный съезд этой партии. Согласно закону, в течение четырех месяцев мы ожидаем, что после проведения съезда будут представлены документы уже на государственную регистрацию", - сказала в ответ Ботагоз Жакселекова.

Далее, по ее словам, Минюст в установленном законодательством порядке будет проверять документы.

Напомним, в начале марта стало известно, что партия Yntymaq подала документы на регистрацию в Министерство юстиции. Сообщалось, что оргкомитет Yntymaq в течение трех месяцев должен провести учредительный съезд партии.

Через время вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова заявила о подготовке документов для регистрации новой партии.

На сайте инициативной группы Yntymaq указано, что деятельность партии будет направлена на улучшение текущих потребностей представителей профсоюзов и работников в сфере трудовых отношений.

"Понимая всю ответственность, мы намерены сконцентрировать свои усилия в реализации следующих главных направлений - инвестиционная политика, развитие малого и среднего бизнеса, образование, здравоохранение и оборона страны. Именно на этих направлениях держится фундамент стабильности и безопасность государства", - говорится в программе партии.

Отмечается, что работа партии по этим направлениям будет основываться на следующих принципах:

  • свободная от коррупции страна;
  • защита прав и свобод граждан и их благосостояние;
  • достойные условия труда работников;
  • развитый бизнес, промышленность и сельское хозяйство; качественные образование, наука и здравоохранение;
  • высокие социальные статусы врачей и учителей;
  • обеспеченные социально уязвимые слои населения, пенсионеры и многодетные матери;
  • морально-нравственная, культурная, интеллектуальная и финансово подкрепленная молодежь;
  • высокая обороноспособность страны.

Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось о регистрации первой "зеленой" партии в Казахстане "Байтак", а 18 января 2023 года стало известно, что партию Respublica официально зарегистрировали в Минюсте.

В апреле прошлого года сообщалось о том, что на рассмотрении Минюста находятся заявки от двух политических партий - "Ел тағдыры" и "Народный Конгресс Казахстана".

До этого в Минюсте сообщали, что две инициативные группы подали списки на создание еще двух политических партий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2102330-kogda-v-kazahstane-mozhet-poyavitsya-eshche-odna-partiya-rasskazali-v-minyuste/

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