Когда в Казахстане может появиться еще одна партия, рассказали в Минюсте
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Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова на брифинге в СЦК разъяснила порядок регистрации политической партии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, когда можно ожидать регистрации новой политической партии Yntymaq.
"4 мая Министерство юстиции выдало подтверждение о принятии уведомления о намерении создания политической партии Yntymaq.
11 мая был проведен учредительный съезд этой партии. Согласно закону, в течение четырех месяцев мы ожидаем, что после проведения съезда будут представлены документы уже на государственную регистрацию", - сказала в ответ Ботагоз Жакселекова.
Далее, по ее словам, Минюст в установленном законодательством порядке будет проверять документы.
Напомним, в начале марта стало известно, что партия Yntymaq подала документы на регистрацию в Министерство юстиции. Сообщалось, что оргкомитет Yntymaq в течение трех месяцев должен провести учредительный съезд партии.
Через время вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова заявила о подготовке документов для регистрации новой партии.
На сайте инициативной группы Yntymaq указано, что деятельность партии будет направлена на улучшение текущих потребностей представителей профсоюзов и работников в сфере трудовых отношений.
"Понимая всю ответственность, мы намерены сконцентрировать свои усилия в реализации следующих главных направлений - инвестиционная политика, развитие малого и среднего бизнеса, образование, здравоохранение и оборона страны. Именно на этих направлениях держится фундамент стабильности и безопасность государства", - говорится в программе партии.
Отмечается, что работа партии по этим направлениям будет основываться на следующих принципах:
- свободная от коррупции страна;
- защита прав и свобод граждан и их благосостояние;
- достойные условия труда работников;
- развитый бизнес, промышленность и сельское хозяйство; качественные образование, наука и здравоохранение;
- высокие социальные статусы врачей и учителей;
- обеспеченные социально уязвимые слои населения, пенсионеры и многодетные матери;
- морально-нравственная, культурная, интеллектуальная и финансово подкрепленная молодежь;
- высокая обороноспособность страны.
Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось о регистрации первой "зеленой" партии в Казахстане "Байтак", а 18 января 2023 года стало известно, что партию Respublica официально зарегистрировали в Минюсте.
В апреле прошлого года сообщалось о том, что на рассмотрении Минюста находятся заявки от двух политических партий - "Ел тағдыры" и "Народный Конгресс Казахстана".
До этого в Минюсте сообщали, что две инициативные группы подали списки на создание еще двух политических партий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2102330-kogda-v-kazahstane-mozhet-poyavitsya-eshche-odna-partiya-rasskazali-v-minyuste/