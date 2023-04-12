Еще две политические партии могут появиться в Казахстане

Трибуна. Иллюстративное фото: gaspr13 / Getty Images

На рассмотрении в Министерстве юстиции РК находятся две политические партии – сейчас их проверяют на соответствие документов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили представители Минюста, на рассмотрении сейчас находятся заявки от двух политических партий – "Ел тағдыры" и "Народный Конгресс Казахстана".

Подчеркивается, что порядок их регистрации предусмотрен Законом "О политических партиях".

"В соответствии со статьей 12 Закона "О политических партиях" на государственные органы возложена функция по проверке представленных списков на их достоверность.

В настоящее время проводится проверка учредительных документов на соответствие законодательству Республики Казахстан, а также списков членов политической партии на соответствие требованиям статьи 8, пункта 6 статьи 10 Закона "О политических партиях", – говорится в сообщении.

Отметим, что в статье 8 Закона "О политических партиях" установлены требования для членства в политической партии.

Так, членом политической партии может быть гражданин РК, достигший восемнадцатилетнего возраста. При этом членство иностранцев, лиц без гражданства, а также коллективное членство в политической партии не допускаются.

Также подчеркивается, что членство в политической партии является добровольным, индивидуальным и фиксированным. Прием в политическую партию осуществляется на основании письменного заявления.

Членство в политической партии не может быть ограничено по признакам профессиональной, социальной, расовой, родовой, национальной или религиозной принадлежности, а также в зависимости от пола и имущественного положения.

Основанием прекращения членства в политической партии являются смерть, выход из партии, исключение из партии, вступление в другую партию, прием на воинскую службу, поступление на службу в правоохранительные и специальные государственные органы.

В случае приема на воинскую службу или поступления на службу в правоохранительные и специальные государственные органы членство в политической партии прекращается автоматически.

Полный текст закона можно прочитать на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Напомним, о том, что две инициативные группы подали списки на создание еще двух политических партий, ранее сообщала вице-министр юстиции Алма Муканова. Тогда же она рассказывала, как изменились правила регистрации партий в Казахстане.

По словам вице-министра, если раньше состав инициативной группы должен был включать 1000 человек, то сейчас этот показатель снижен до 700 человек. Кроме того, период, который дается инициативной группе и членам партии для проведения съезда, увеличился с двух до трех месяцев.

Самое значимое изменение, как отметила Муканова, – необходимое количество членов партии было сокращено с 20 тыс. до 5 тыс. человек, то есть в четыре раза.

Отметим, что в ноябре 2022 года сообщалось о регистрации первой "зеленой" партии в Казахстане "Байтак", а 18 января 2023 года стало известно, что партию Respublica официально зарегистрировали в Минюсте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016415-esche-dve-politicheskie-partii-mogut-zaregistrirovat-v-kazahstane/