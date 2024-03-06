Минюст принял документы для регистрации новой партии в Казахстане
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Партия Yntymaq подала документы на регистрацию в Министерство юстиции. Теперь оргкомитет вправе начать деятельность по созданию партии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Как сообщили представители Министерства юстиции, 4 марта в ведомство поступило уведомление о намерении создания республиканской политической партии Yntymaq.
"Регистрирующий орган в день получения уведомления выдает уполномоченному лицу организационного комитета документ, подтверждающий их представление.
В тот же день выдано подтверждение, на основании которого организационный комитет вправе начать свою деятельность по созданию партии", – говорится в сообщении.
Теперь оргкомитет Yntymaq в течение 3 месяцев должен провести учредительный съезд партии.
"Документы в регистрирующий орган для регистрации политической партии представляются не позднее чем через 4 месяца со дня проведения учредительного съезда (конференции)", – добавили в Минюсте.
Напомним, в апреле прошлого года также сообщалось о том, что на рассмотрении Минюста находятся заявки от двух политических партий – "Ел тағдыры" и "Народный Конгресс Казахстана".
О том, что две инициативные группы подали списки на создание еще двух политических партий, до этого сообщала вице-министр юстиции Алма Муканова. Тогда же она рассказывала, как изменились правила регистрации партий в Казахстане.
По словам вице-министра, если раньше состав инициативной группы должен был включать 1000 человек, то сейчас этот показатель снижен до 700 человек. Кроме того, период, который дается инициативной группе и членам партии для проведения съезда, увеличился с двух до трех месяцев.
Самое значимое изменение, как отметила Муканова, – необходимое количество членов партии было сокращено с 20 тыс. до 5 тыс. человек, то есть в четыре раза.
Отметим, что в ноябре 2022 года сообщалось о регистрации первой "зеленой" партии в Казахстане "Байтак", а 18 января 2023 года стало известно, что партию Respublica официально зарегистрировали в Минюсте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2064841-minyust-prinyal-dokumenty-dlya-registratsii-novoy-partii-v-kazahstane/