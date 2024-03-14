В Казахстане собираются зарегистрировать новую партию
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В кулуарах сената вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова заявила о подготовке документов для регистрации новой партии Yntymaq, передает корреспондент NUR.KZ.
"Действительно, в министерство регулярно поступают предложения от различных инициативных групп, в том числе по Yntymaq обращение инициативной группы было, подтверждение выдано. Сейчас, насколько я знаю, они готовят документы на подачу уже непосредственно на регистрацию", - заявила вице-министр юстиции.
Журналисты поинтересовались у вице-министра, почему партии ранее несколько раз отказывали в регистрации.
"У нас все основания для возврата, не только по этой партии, в целом, предусмотрены в законодательстве. Есть определенные процедуры, которые нужно соблюсти", - ответила Жакселенова.
Точные причины отказа данной партии ранее она назвать не смогла, назвав лишь самые частые причины для отказа при регистрации партий в Казахстане в целом.
"Это несоблюдение процедур и вопросы при уже непосредственном заявлении на регистрацию, это работа со списками лиц. То есть Министерство юстиции проверяет полностью по спискам, и чаще всего замечания возникают по спискам лиц", - добавила спикер.
О том, что партия Yntymaq подала документы на регистрацию в Министерство юстиции, стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что оргкомитет Yntymaq в течение 3 месяцев должен провести учредительный съезд партии.
На сайте инициативной группы Yntymaq указано, что деятельность партии будет направлена на улучшение текущих потребностей представителей профсоюзов и работников в сфере трудовых отношений.
"Понимая всю ответственность, мы намерены сконцентрировать свои усилия в реализации следующих главных направлений – инвестиционная политика, развитие малого и среднего бизнеса, образование, здравоохранение и оборона страны. Именно на этих направлениях держится фундамент стабильности и безопасность государства", - говорится в программе партии.
Отмечается, что работа партии по этим направлениям будет основываться на следующих принципах:
- свободная от коррупции страна;
- защита прав и свобод граждан и их благосостояние;
- достойные условия труда работников;
- развитый бизнес, промышленность и сельское хозяйство;
- качественные образование, наука и здравоохранение;
- высокие социальные статусы врачей и учителей;
- обеспеченные социально-уязвимые слои населения, пенсионеры и многодетные матери;
- морально-нравственная, культурная, интеллектуальная и финансово подкрепленная молодежь;
- высокая обороноспособность страны.
Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось о регистрации первой "зеленой" партии в Казахстане "Байтак", а 18 января 2023 года стало известно, что партию Respublica официально зарегистрировали в Минюсте.
В апреле прошлого года сообщалось о том, что на рассмотрении Минюста находятся заявки от двух политических партий – "Ел тағдыры" и "Народный Конгресс Казахстана".
До этого в Минюсте сообщали, что две инициативные группы подали списки на создание еще двух политических партий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2068164-v-kazahstane-sobirayutsya-zaregistrirovat-novuyu-partiyu/