В Казахстане собираются зарегистрировать новую партию

В кулуарах сената вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова заявила о подготовке документов для регистрации новой партии Yntymaq, передает корреспондент NUR.KZ.

"Действительно, в министерство регулярно поступают предложения от различных инициативных групп, в том числе по Yntymaq обращение инициативной группы было, подтверждение выдано. Сейчас, насколько я знаю, они готовят документы на подачу уже непосредственно на регистрацию", - заявила вице-министр юстиции.

Журналисты поинтересовались у вице-министра, почему партии ранее несколько раз отказывали в регистрации.

"У нас все основания для возврата, не только по этой партии, в целом, предусмотрены в законодательстве. Есть определенные процедуры, которые нужно соблюсти", - ответила Жакселенова.

Точные причины отказа данной партии ранее она назвать не смогла, назвав лишь самые частые причины для отказа при регистрации партий в Казахстане в целом.

"Это несоблюдение процедур и вопросы при уже непосредственном заявлении на регистрацию, это работа со списками лиц. То есть Министерство юстиции проверяет полностью по спискам, и чаще всего замечания возникают по спискам лиц", - добавила спикер.

О том, что партия Yntymaq подала документы на регистрацию в Министерство юстиции, стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что оргкомитет Yntymaq в течение 3 месяцев должен провести учредительный съезд партии.

На сайте инициативной группы Yntymaq указано, что деятельность партии будет направлена на улучшение текущих потребностей представителей профсоюзов и работников в сфере трудовых отношений.

"Понимая всю ответственность, мы намерены сконцентрировать свои усилия в реализации следующих главных направлений – инвестиционная политика, развитие малого и среднего бизнеса, образование, здравоохранение и оборона страны. Именно на этих направлениях держится фундамент стабильности и безопасность государства", - говорится в программе партии.

Отмечается, что работа партии по этим направлениям будет основываться на следующих принципах:

свободная от коррупции страна;

защита прав и свобод граждан и их благосостояние;

достойные условия труда работников;

развитый бизнес, промышленность и сельское хозяйство;

качественные образование, наука и здравоохранение;

высокие социальные статусы врачей и учителей;

обеспеченные социально-уязвимые слои населения, пенсионеры и многодетные матери;

морально-нравственная, культурная, интеллектуальная и финансово подкрепленная молодежь;

высокая обороноспособность страны.

Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось о регистрации первой "зеленой" партии в Казахстане "Байтак", а 18 января 2023 года стало известно, что партию Respublica официально зарегистрировали в Минюсте.

В апреле прошлого года сообщалось о том, что на рассмотрении Минюста находятся заявки от двух политических партий – "Ел тағдыры" и "Народный Конгресс Казахстана".

До этого в Минюсте сообщали, что две инициативные группы подали списки на создание еще двух политических партий.