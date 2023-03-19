Еще две партии могут зарегистрировать в Казахстане

Микрофоны. Иллюстративное фото: Semen Salivanchuk / Getty Images

Вице-министр юстиции Алма Муканова на телемарафоне рассказала о том, как изменились правила регистрации партий в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Она напомнила, что одним из главных векторов конституционной реформы, проведенной в стране, стало упрощение регистрации политических партий.

Отмечается, что на первом этапе инициативная группа подает уведомление. И если ранее, по ее словам, состав инициативной группы должен был включать 1000 человек, то сейчас этот показатель снижен до 700 человек.

Далее предусматривается проведение съезда партии: здесь период, который дается инициативной группе и членам партии для его проведения, увеличился с двух до трех месяцев.

Самое значимое изменение – необходимое количество членов партии было сокращено с 20 до 5 тыс., то есть в четыре раза. При этом в 2000-х годах должно было быть 50 тыс. членов.

"Инициативные группы есть, и они выходят на Минюст, предоставляют списки. Сейчас еще две инициативные группы подали списки на создание еще двух политических партий. Они на рассмотрении Минюста", – заявила Алма Муканова.

Ведущий уточнил, значит ли это, что количество партий в Казахстане может увеличиться.

"Да, возможно, что количество партий увеличится, если инициативные группы, о которых я сказала, сумеют соблюсти выдвигаемые законом четыре правила", – ответила вице-министр.

Алма Муканова напомнила, что за последние месяцы в стране были зарегистрированы две новые политические партии, которые принимают участие в нынешней электоральной компании.

Так, в ноябре 2022 года сообщалось о регистрации первой "зеленой" партии в Казахстане "Байтак", а 18 января 2023 года стало известно, что партию Respublica официально зарегистрировали в Минюсте.

Добавим, что согласно статьи 1 закона "О политических партиях", политической партией признается добровольное объединение граждан Республики Казахстан, выражающее политическую волю граждан, различных социальных групп, в целях представления их интересов в представительных и исполнительных органах государственной власти, местного самоуправления и участия в их формировании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013510-esche-dve-partii-mogut-zaregistrirovat-v-kazahstane/