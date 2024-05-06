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Жаслан Мадиев назначен на должность главы Минцифры

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Жаслан Мадиев
Жаслан Мадиев. Фото: primeminister.kz

Бывший генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

По данным ИПС "Параграф", с октября 2022 года Жаслан Мадиев возглавлял локальную платформу Binance Kazakhstan.

До этого же, с января по сентябрь 2022 года, он являлся первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Кроме того, в разные годы, в числе прочих, занимал следующие должности:

  • эксперт Центра стратегических разработок и анализа Администрации президента РК (2008-2008);
  • директор Департамента казначейства, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (2008-2009);
  • заместитель председателя Правления АО "Kazyna Capital Management" (2009-2010);
  • заместитель председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана" (03.2010-07.03.2014);
  • заместитель Директора по монетарным операциям и управлению активами Национального Банка РК (2014-2015);
  • советник премьер-министра РК, Канцелярия премьер-министра РК (2016);
  • вице-президент по финансам АО "НК "Қазақстан темір жолы" (04.2017-04.2019);
  • вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (04.2019-09.2020);
  • заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (10.2020-13.01.2022).

Напомним, 30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Позже Багдат Мусин комментировал уход с должности. В соцсетях он отметил, что сам подал в отставку.

2 мая вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек в кулуарах сената высказывался об отставке главы МЦРИАП. Он заявлял, что не связывает это с инцидентами в сфере цифровизации и утечкой данных казахстанцев.

Он также добавил, что не знает, кто может занять вакантное место.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева также комментировала уход Мусина с поста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2097026-novogo-glavu-mincifry-naznachili-posle-uhoda-bagdata-musina-s-dolzhnosti/

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