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"Я домысливать не буду": депутат об отставке Мусина и возможном его преемнике

Опубликовано:

Бағдат Мусин
Бағдат Мусин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева сегодня высказалась об отставке Багдата Мусина с поста министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у мажилисвумен Екатерины Смышляевой, связан ли уход Багдата Мусина с поста главы МЦРИАП с участившимися фактами утечки данных казахстанцев.

"Я домысливать не буду, я не представляю себе причину отставки, поэтому не могу комментировать. А по поводу того, что участились, это, наверное, не связано с приходом или уходом какой-либо политической фигуры, это связано с объемами цифровизации, которую мы сегодня видим. То есть, чем больше мы оцифровываем свою жизнь, общественные отношения и так далее, пропорционально растут риски по защищенности и утечке данных", - сказала она в ответ.

Она также не стала отвечать на вопрос, кто может занять вакантное место.

"Не гадаем... Будет предложено, будем обсуждать, у нас есть время, комитет у нас обычно детально ведет собеседование с кандидатом, будут заданы соответствующие вопросы, мы проблемы отрасли очень хорошо знаем, которые нужно решать, и, думаю, будет зависеть от ответов кандидатов", - заверила депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2094743-ya-domyslivat-ne-budu-deputat-ob-otstavke-musina-i-vozmozhnom-ego-preemnike/

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