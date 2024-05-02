"По-разному трактуют уход": отставку Мусина прокомментировали в МЦРИАП

Официальный представитель министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Альбина Атен прокомментировала уход Багдата Мусина с поста главы ведомства, передает NUR.KZ.

"Хотелось бы прокомментировать некоторые рассуждения, которые сейчас в соцсетях активно обсуждают. В последние дни наблюдаю, как СМИ и пользователи соцсетей по-разному трактуют уход министра Багдата Мусина", - заявила она.

Атен подчеркнула, что отставка министра была связана с его собственным желанием.

"Об этом он написал на своих официальных страницах. Поэтому хочу призвать вас не распространять ложной информации и доверять только официальным источникам", - добавила она.

Напомним, 30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Позже Багдат Мусин прокомментировал уход с должности. В соцсетях он отметил, что сам подал в отставку.

Сегодня, 2 мая, вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек сегодня в кулуарах сената высказался об отставке главы МЦРИАП. Он заявил, что не связывает это с инцидентами в сфере цифровизации и утечкой данных казахстанцев.

Он также добавил, что не знает, кто может занять вакантное место.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева также прокомментировала уход Мусина с поста.

Отметим, что кресло министра цифрового развития Багдат Мусин занял еще в сентябре 2020 года. С тех пор его неоднократно переназначали на эту должность.